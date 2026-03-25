『SAO』の川原 礫、最新作『デモンズ・クレスト』が2026年にアニメ化！ティザーPV、ティザービジュアルが公開！

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2022年より「電撃文庫」(KADOKAWA刊)にて刊行スタートした、『ソードアート・オンライン』、『アクセル・ワールド』の著者・川原 礫によるMR≪複合現実≫の世界を舞台とした完全新作『デモンズ・クレスト』（原作：川原 礫、原作イラスト：堀口悠紀子）が2026年にアニメ化！本作のティザーPVと、ティザービジュアル、制作スタッフが公開された。

さらに、主人公の芦原佑馬役には白石晴香、双子の妹の芦原佐羽役には稲垣好が決定！キャストコメントに加え、著者・川原 礫のコメントも到着した。

＜原作者・川原 礫 コメント＞

デスゲーム、MMORPG、閉鎖空間、仮想世界、友情と対立、希望と絶望、思考と思考のせめぎ合い、感情と感情のぶつかり合い。『デモンズ・クレスト』には、私の好きなものがこれでもかと詰め込まれています。それを一つの物語へと昇華させるのは楽な仕事ではありませんでしたが、長い長い準備期間を経て、ついに発表の時を迎えることができました。

たくさんのスタッフさん、キャストさんと一丸となって作り上げてきたこのアニメーションは、きっと皆さんの心も熱くしたり冷たくしたりしてくれるはずです。ユウマやサワたちと一緒にアルテアへダイブして、彼らのサバイバルを最後まで見届けてくださると嬉しいです。

＜芦原佑馬役・白石晴香 コメント＞



芦原佑馬役を務めさせていただきます！白石晴香です。

川原礫先生の作品に携わらせていただけることを、大変光栄に思います。

この作品はMRの中で行われるデスゲームのお話です。

登場人物は小学生…次から次へとやってくる困難に必死で立ち向かっていきます！

私が演じさせていただく佑馬は、周りの人たちを大切にできる心優しい子です。シリアスなバトルシーンではとても頼りになる存在ですが、たまに抜けているところが可愛らしいなと思います。

私事で恐縮ですが…男の子の主人公を演じさせていただくのが初めてなので、「佑馬でオーディション合格しました」と言っていただいた時は驚いたのと同時に、すごくすごく嬉しかったです！

アニメを楽しみにして下さっている皆さまに、ハラハラドキドキのストーリーへ没入していただけるよう、佑馬として精一杯駆け抜けたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします！

＜芦原佐羽役・稲垣好 コメント＞



芦原佐羽を演じさせていただきます、稲垣好です！

『デモンズ・クレスト』アニメ化おめでとうございます！ついにこれから佑馬たちの長い長い日々が始まるのですね…！

佐羽を演じられてとても嬉しく光栄に思います！佐羽は芦原兄妹の双子の妹で、しっかり者でツンツンしていますが実は兄思いでやきもち焼きな子です。そして彼女にはなにやら秘密があるようで…？

ゲーム好きにはたまらない世界観に、ストーリーはクラスの生徒達それぞれのお話がありかなり濃密です！アニメでは原作と違う展開もあり、私達もずっと続きが気になってしょうがない中収録しています…！

何が起こるか分からない緊迫した中で仲間のために奮闘する佑馬たちを、ぜひ応援していただければと思います！放送をお楽しみに！

●作品情報

『デモンズ・クレスト』

【CAST】

芦原佑馬：白石晴香

芦原佐羽：稲垣好

【STAFF】

原作：川原 礫（電撃文庫/KADOKAWA刊）

原作イラスト：堀口悠紀子

総監督：ウシロシンジ

監督：駒屋健一郎

シリーズ構成：梅原英司

キャラクターデザイン：堀口悠紀子

音楽：林ゆうき 近谷直之

アニメーション制作：Production I.G

©川原 礫／ストレートエッジ／デモンズ・クレスト プロジェクト

関連リンク

アニメ『デモンズ・クレスト』公式サイト

https://demonscrest-anime.com/