ポムポムプリン、楽曲をサブスク解禁 30周年で2曲配信「ぼくのお歌をたくさん聴いてくれてありがとう」
今年デビュー30周年を迎えたサンリオのキャラクター・ポムポムプリンが、楽曲を各種音楽配信サイトおよびサブスクリプションサービスで初配信した。
【動画】かわいい！ポムポムプリン「プリンとマフィンのポムポムビート☆」「ポムポムPow」ミュージックビデオ
配信開始となったのは、YouTubeおよびTikTokで計2500万回再生を記録したヒット曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」(2024年4月公開)と、計600万回以上再生されている30周年のアニバーサリーソング「ポムポムPow（ポウ）」(2025年12月公開)の2曲となる。
「プリンとマフィンのポムポムビート☆」は、「ポッポッポ ポムポム」というフレーズをリズミカルに繰り返しつつ、「チャームポイントはおしりのしるし」といったポムポムプリンの特徴をアピールする自己紹介ソング。また「ポムポムPow」は、多くのヒットソングを生み出している玉屋2060％（Wienners）が作詞作曲した「ポポポム」「ポムポムポポPow」といった印象的なフレーズを繰り返す、ポップでリズミカルな楽曲だ。
これらの楽曲には「赤ちゃんの娘がこれを聴くと泣き止んでくれるので助かっています！」「大人にこそポムが必要。いつも癒しをありがとう」「毎日通勤中に聴きたいからサブスク解禁してほしい…！」といった多くの反響が寄せられ、こうした声を受けて30周年イヤーとなる今年、サブスクリプションサービスでの配信を決定したという。
ポムポムプリンはアニバーサリーイヤーである今年、「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をキーメッセージに、忙しい毎日にくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒しをさまざまな形で届けていく。
■ポムポムプリン コメント
ぼくのお歌をたくさん聴いてくれてありがとう▽（ハート）
世界中のお友だちみ〜んなといっしょに歌いたくて、
どっちの歌もサビは「ポムポム」にしたんだ。えへへ。かんたんでしょ？
おっきなお友だちもちっちゃなお友だちも、
遠くに住んでるお友だちもみんなで、
むずかしいこと、しらんぷりん♪して、ポムポムしようね。
【動画】かわいい！ポムポムプリン「プリンとマフィンのポムポムビート☆」「ポムポムPow」ミュージックビデオ
配信開始となったのは、YouTubeおよびTikTokで計2500万回再生を記録したヒット曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」(2024年4月公開)と、計600万回以上再生されている30周年のアニバーサリーソング「ポムポムPow（ポウ）」(2025年12月公開)の2曲となる。
これらの楽曲には「赤ちゃんの娘がこれを聴くと泣き止んでくれるので助かっています！」「大人にこそポムが必要。いつも癒しをありがとう」「毎日通勤中に聴きたいからサブスク解禁してほしい…！」といった多くの反響が寄せられ、こうした声を受けて30周年イヤーとなる今年、サブスクリプションサービスでの配信を決定したという。
ポムポムプリンはアニバーサリーイヤーである今年、「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をキーメッセージに、忙しい毎日にくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒しをさまざまな形で届けていく。
■ポムポムプリン コメント
ぼくのお歌をたくさん聴いてくれてありがとう▽（ハート）
世界中のお友だちみ〜んなといっしょに歌いたくて、
どっちの歌もサビは「ポムポム」にしたんだ。えへへ。かんたんでしょ？
おっきなお友だちもちっちゃなお友だちも、
遠くに住んでるお友だちもみんなで、
むずかしいこと、しらんぷりん♪して、ポムポムしようね。