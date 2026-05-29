100円ショップの【セリア】では、【サンリオ】の可愛い雑貨が続々と登場している様子。今回は、シールのように貼るだけで小物等をデコレーションできるワッペンと、ビーズを使って自分で完成させるシールセットをピックアップ。貼っても飾っても可愛い、セリアの「サンリオ商品」をチェックしてみましょう。 もこっとした質感が可愛い！ インスタグラマーの@nanaironotobira2さんが、「セ