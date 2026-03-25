全線運行再開は9月20日

くま川鉄道は2026年3月24日、全線の運行再開日と新駅名を発表しました。

【この状態からよくぞ…！】これが被災した「くま川鉄道」です（画像）

くま川鉄道は、JR肥薩線の人吉駅に隣接する人吉温泉駅（熊本県人吉市）から、球磨盆地の東端に位置する湯前駅（湯前町）までの24.8kmを結びます。旧国鉄湯前線を引き継いだ第三セクター路線です。

2020年7月の豪雨災害により被災し、一部区間での運行や代替バスによる輸送が続いていました。

それから6年を経た2026年9月20日、ついに全線復旧となります。

運行再開にあわせ、被災後に浸水対策として位置を移転した川村駅（相良村）は「相良十島（さがらとしま）駅」に改称。また東多良木駅（多良木町）も、以前から要望の多かった「多良木青蓮寺（たらぎしょうれんじ）駅」へ改称されます。

くま川鉄道は利用者の約8割が沿線の高校へ通う生徒であることから、地域に密着した生活路線として早期復旧が望まれていました。しかし、球磨川の氾濫により、保有する5両の気動車がすべて浸水したほか、球磨川第四橋梁が流失するなど甚大な被害を受けています。

沿線自治体では、財政負担への懸念から路線バスやBRT（バス高速輸送システム）への転換も検討されていましたが、鉄道での復旧が実現することとなりました。