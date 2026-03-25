鳥取のユニフォームに注目

Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦っている。

そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はガイナーレ鳥取が特別シーズンで着用する1着に注目している。

ガイナーレ鳥取の明治安田J2・J3百年構想リーグユニフォームは新しいサプライヤーTLSS。TLSSとは、中国国内のサッカー用品専門店の「天朗足球」 の自社オリジナルブランドとして誕生。サッカー用品に関する豊富な知識があり、オンラインと実店舗の販売組織を整えた後、自社にてデザイン、開発、製造、マー ケティングチームで構成されたプロフェッショナルなサッカー用品ブランド、とのこと。

ユニフォームデザインには鳥取の美しい自然を背景に、日々変化する砂丘のように、美しい海岸と和紙が奏でるハーモニーと圧倒的な大山とフィールドで戦う選手・サポーターを連想し、「Ｖｅｒｖｅ＝勇敢」をデザインに落とし込んだ。

「伝統のクラブカラーを継承し、濃淡や大小様々な模様の三角形と四角形を用いてクラブ、サポーター、ファン、スポンサー、ホームタウンのつながりを表現。それぞれの図形は全てつながっており、クラブの想いを1つにつなげる意味を込め、共闘する気持ちをユニフォームで表現している」（FOOTBALL ZONE編集部）