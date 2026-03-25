BE:FIRST新曲、ストリーミング2位に初登場 7人組完全体カムバック BTSの新曲も【オリコンランキング】
6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」が、最新の3月30日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で2位に初登場した。
【動画】舞台は“異世界団地”…BE：FIRST「BE：FIRST ALL DAY」ミュージックビデオ
本作は、2021年11月にデビューしたBE:FIRSTの「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第1弾シングルとなるHIP HOPナンバー。同日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では初登場1位を獲得している。
3月21日に韓国・ソウルで復帰公演を行った7人組グループ・BTSの新曲「SWIM」が27位、「Body to Body」が98位にそれぞれ初登場。この2曲も収録した最新アルバム『ARIRANG』は同日付「週間アルバムランキング」で1位に初登場、2026年度海外アーティスト最高初週売上を記録している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞
【動画】舞台は“異世界団地”…BE：FIRST「BE：FIRST ALL DAY」ミュージックビデオ
本作は、2021年11月にデビューしたBE:FIRSTの「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第1弾シングルとなるHIP HOPナンバー。同日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では初登場1位を獲得している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞