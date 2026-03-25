東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストで新日本プロレスのウルフアロン（３０）が２４日、デイリースポーツの取材に応じ、お笑い芸人・はなわ（４９）の長男で国士舘大柔道部出身の塙元輝（２５）が全日本プロレスに入門することが発表されたことを受け「頑張ってほしいですよ」とエールを送った。また、自身に続く柔道からの転身が増えることも歓迎した。

早くも出始めた“ウルフ効果”に張本人もご満悦だ。自身の衝撃デビューから３カ月。塙の全日本入門の報を聞きつけ「絶対に僕の影響でしょ」と勝手に鼻息を荒くしつつ、「最近は柔道からプロレスに入る人がなかなかいなかった。（自分が）橋渡し役になって、こういう選択肢もあると認識してくれたのならうれしいっすね」と得意気にあごひげをさすった。

過去には坂口征二（８４）、小川直也（５７）、神取忍（６１）ら日本代表クラスの柔道家の転向者もいたが、近年は絶滅危惧種だった。塙は代表経験こそないものの中学、高校時代は全国大会で活躍。全国屈指の強豪・国士舘大でも腕を磨いた実力者であるとともに、テレビの密着取材を受けていた知名度も武器になる。

華やかなセカンドキャリアの可能性を体一つで提示しているウルフは「（柔道引退後）もっと自由にやっていい。楽しそうとか、やってみたい気持ちがあるなら新しいことにチャレンジする選択肢はあっていい。１回きりの人生じゃないですか」と提言。その上で「本当に好きじゃないとやれない。そこは甘い認識では入ってほしくないですね。プロレスを職業に金を稼いでいく強い決意、覚悟がないとやれない」と忠告も忘れなかった。