SUPER EIGHT、内博貴と“エモ”ショット公開「ずっと見たかった光景」「こんな日が来るなんて」
5人組グループ・SUPER EIGHTが24日、グループ公式インスタグラムを更新。同日に大阪・松竹座で開催されたイベント『ほんまおおきに大阪松竹座 〜WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ!卒業式。〜』の裏側として元メンバーの内博貴との集合写真を公開した。
【写真あり】エモい！SUPER EIGHTと内博貴の6人ショット
内は2005年まで同グループに所属したが、2006年からはソロとして活動している。公開された写真では松竹座の楽屋で衣装の6人の姿。「SUPER エモ EIGHT」の文章の横には当時の内のメンバーカラーであるピンク色のハートも並べられた。
これにコメントではファンであるeighterから「胸アツでした」「こんな日が来るなんて」「ずっと見たかった光景です」「内くんおかえりー！！」「これは流石に震えました」「これからもずっと大好きです」と感動の声が数多く寄せられている。
【写真あり】エモい！SUPER EIGHTと内博貴の6人ショット
内は2005年まで同グループに所属したが、2006年からはソロとして活動している。公開された写真では松竹座の楽屋で衣装の6人の姿。「SUPER エモ EIGHT」の文章の横には当時の内のメンバーカラーであるピンク色のハートも並べられた。
これにコメントではファンであるeighterから「胸アツでした」「こんな日が来るなんて」「ずっと見たかった光景です」「内くんおかえりー！！」「これは流石に震えました」「これからもずっと大好きです」と感動の声が数多く寄せられている。