STARTO関西出身メンバーが、閉館予定・大阪松竹座で卒業式 一夜限りの夢コラボ、内博貴がサプライズで登場
STARTO ENTERTAINMENTの関西出身のアーティストが集合するイベント『ほんまおおきに大阪松竹座〜WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ!卒業式。〜』が25日、今年5月末の閉館予定の大阪松竹座で開催された。
【写真】豪華なやぐらも登場！大阪松竹座“卒業式”の模様
関西ジュニアOBのSUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子、Aぇ! group、永瀬廉（King & Prince）、向井康二（Snow Man）、室龍太、今江大地。そこへ現役・関西ジュニアも加わった総勢92人が参加し、一夜限りの奇跡の公演を行った。
大阪松竹座おなじみのどん帳が上がると、懐かしい過去映像の数々がスクリーンに映し出される。オープニングのトップバッターを飾ったのは、Aぇ! group。黒×ゴールドにファーをあしらった衣装に身を包み「松竹座！今日は俺たちと最高の卒業式にしようぜー！」とあおる末澤誠也の声で「Firebird」が始まり、「アオハル -With U With Me-」で登場したなにわ男子は「アオハル、しよっ！」と道枝駿佑がさわやかなキュンセリフでファンのハートを射抜く。
階段ステージ上に“ええじゃないか”ポーズのWEST.が現れると客席の歓声がさらに大きくなり、3グループ一緒に関西ジュニアの定番曲「バンバンッ!!」へ。そこへ西畑大吾の呼び込みで永瀬、向井、室、今江が次々に姿を現し、花道を使ってみんなで盛り上げる、関西ジュニア時代の光景がステージによみがえった。
続いてステージの盆が回り、大倉忠義の力強い太鼓でSUPER EIGHTが登場。デビュー曲「浪花いろは節」でさすがの貫禄を見せつける。村上信五の仕切りで始まった小MCでは、重岡大毅、大橋和也、小島健が順に挨拶し、永瀬、向井、室、今江も並んでわちゃわちゃトーク。そんな姿を見つめる客席に多幸感が広がっていく。ここからは桐山照史と藤原丈一郎に仕切りをバトンタッチして、4グループでバラエティー企画に挑戦。事前アンケートの回答をもとに『ほんまにおおきに大阪松竹座！いろいろあったでヒストリーランキング』と題して、松竹座で過ごした思い出を振り返った。
1つ目は「私は見た！公演中にいろいろあったでランキング」。濱田崇裕（濱＝異体字）が『少年たち』で看守役を演じたときの失敗談を話すと、ほかのメンバーたちもセリフが飛んで頭が真っ白になったり、早着替えに間に合わなかったりと失敗談が続々出てくる。2つ目は「私は知っている！舞台裏でもめちゃくちゃやったでランキング」。ここでもそれぞれのメンバーからの情報提供をもとに、今だから笑えるエピソードが飛び出して松竹座中が笑いに包まれた。
後半は、舞台『ANOTHER』で後輩たちに歌い継がれた「旅人」からスタート。花道のすっぽんからせり上がった村上の語り口調で始まると、内博貴が当時と同じように歌いながら現れた。突然のシークレットゲストに客席はもちろん、配信を見ていたeighter（ファンの愛称）からも大きな注目が集まった。村上、大倉、横山裕、丸山隆平、安田章大、内が松竹座のステージに並んで照れくさそうに話す貴重な6ショットを見ることができた。
この後のセットリストは現・関西ジュニアたちも歌っている楽曲を、本家のユニットがパフォーマンスするエモさの連続。重岡×神山智洋×藤井流星×小瀧望（7WEST）の「Dial Up」に始まり、桐山×中間淳太（B.A.D.）の「V.I.P.」、濱田×室（BOYS）の「夢色クロニクル」などオリジナル曲でつなぎ、永瀬×西畑×正門良規（Aぇ少年）や永瀬×西畑×大西流星（なにわ皇子）などへ続き、その後ろで現・関西ジュニアたちが懸命に踊る。
向井はユニット・King of 関西として披露していた「2nd Movement」を当時の関西ジュニアをともに引っ張っていた西畑、大西と3人で歌い、客席を沸かせた。さらに藤原×大橋×末澤×今江という懐かしい顔ぶれで「Hair」をクールにダンスパフォーマンス、当時は全員10代だった大西×道枝×長尾謙杜×高橋恭平×佐野晶哉が大人になって歌う「SUPER ROCKET」など松竹座を彩った楽曲をノンストップで熱唱する。
関西ジュニアの代表曲「関西アイランド」を全員で届けた後は、各グループから松竹座への熱い思いを込めた挨拶。その最後は、最年長の横山が務めた。「松竹座は閉館しますが僕たちの中でずっと生き続けます。これは間違いなく事実です。松竹座がなかったら僕らはこんなすてきなステージに立てていないです」。
そんな言葉のあと、最後はSUPER EIGHTから生まれた、今や関西ジュニアの名曲「大阪ロマネスク」を内も一緒に全員で歌い届けた。ペンライトを持つ客席も、サビでは曲に合わせて手振りする。ステージのスクリーンには、キラキラとした御堂筋の夜景、そして今日集まったメンバーたちがジュニアだった頃の懐かしい写真、最後には和室の楽屋が映し出される。その様子はまさに卒業式だった。
みんなで手をつなぎ、松竹座での最後の雄叫びの音頭を取ったのは横山。「ほんまおおきに」という横山に続いて、全員で両手を上げ「大阪松竹座！」と叫び、華々しく幕を下ろした。鳴り止まない客席の拍手に、再びどん帳が上がる。最後は関西アイドルらしく、「世界を明るく照らしましょう」を歌唱。明るく陽気に、大阪松竹座に別れを告げた。
【写真】豪華なやぐらも登場！大阪松竹座“卒業式”の模様
関西ジュニアOBのSUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子、Aぇ! group、永瀬廉（King & Prince）、向井康二（Snow Man）、室龍太、今江大地。そこへ現役・関西ジュニアも加わった総勢92人が参加し、一夜限りの奇跡の公演を行った。
階段ステージ上に“ええじゃないか”ポーズのWEST.が現れると客席の歓声がさらに大きくなり、3グループ一緒に関西ジュニアの定番曲「バンバンッ!!」へ。そこへ西畑大吾の呼び込みで永瀬、向井、室、今江が次々に姿を現し、花道を使ってみんなで盛り上げる、関西ジュニア時代の光景がステージによみがえった。
続いてステージの盆が回り、大倉忠義の力強い太鼓でSUPER EIGHTが登場。デビュー曲「浪花いろは節」でさすがの貫禄を見せつける。村上信五の仕切りで始まった小MCでは、重岡大毅、大橋和也、小島健が順に挨拶し、永瀬、向井、室、今江も並んでわちゃわちゃトーク。そんな姿を見つめる客席に多幸感が広がっていく。ここからは桐山照史と藤原丈一郎に仕切りをバトンタッチして、4グループでバラエティー企画に挑戦。事前アンケートの回答をもとに『ほんまにおおきに大阪松竹座！いろいろあったでヒストリーランキング』と題して、松竹座で過ごした思い出を振り返った。
1つ目は「私は見た！公演中にいろいろあったでランキング」。濱田崇裕（濱＝異体字）が『少年たち』で看守役を演じたときの失敗談を話すと、ほかのメンバーたちもセリフが飛んで頭が真っ白になったり、早着替えに間に合わなかったりと失敗談が続々出てくる。2つ目は「私は知っている！舞台裏でもめちゃくちゃやったでランキング」。ここでもそれぞれのメンバーからの情報提供をもとに、今だから笑えるエピソードが飛び出して松竹座中が笑いに包まれた。
後半は、舞台『ANOTHER』で後輩たちに歌い継がれた「旅人」からスタート。花道のすっぽんからせり上がった村上の語り口調で始まると、内博貴が当時と同じように歌いながら現れた。突然のシークレットゲストに客席はもちろん、配信を見ていたeighter（ファンの愛称）からも大きな注目が集まった。村上、大倉、横山裕、丸山隆平、安田章大、内が松竹座のステージに並んで照れくさそうに話す貴重な6ショットを見ることができた。
この後のセットリストは現・関西ジュニアたちも歌っている楽曲を、本家のユニットがパフォーマンスするエモさの連続。重岡×神山智洋×藤井流星×小瀧望（7WEST）の「Dial Up」に始まり、桐山×中間淳太（B.A.D.）の「V.I.P.」、濱田×室（BOYS）の「夢色クロニクル」などオリジナル曲でつなぎ、永瀬×西畑×正門良規（Aぇ少年）や永瀬×西畑×大西流星（なにわ皇子）などへ続き、その後ろで現・関西ジュニアたちが懸命に踊る。
向井はユニット・King of 関西として披露していた「2nd Movement」を当時の関西ジュニアをともに引っ張っていた西畑、大西と3人で歌い、客席を沸かせた。さらに藤原×大橋×末澤×今江という懐かしい顔ぶれで「Hair」をクールにダンスパフォーマンス、当時は全員10代だった大西×道枝×長尾謙杜×高橋恭平×佐野晶哉が大人になって歌う「SUPER ROCKET」など松竹座を彩った楽曲をノンストップで熱唱する。
関西ジュニアの代表曲「関西アイランド」を全員で届けた後は、各グループから松竹座への熱い思いを込めた挨拶。その最後は、最年長の横山が務めた。「松竹座は閉館しますが僕たちの中でずっと生き続けます。これは間違いなく事実です。松竹座がなかったら僕らはこんなすてきなステージに立てていないです」。
そんな言葉のあと、最後はSUPER EIGHTから生まれた、今や関西ジュニアの名曲「大阪ロマネスク」を内も一緒に全員で歌い届けた。ペンライトを持つ客席も、サビでは曲に合わせて手振りする。ステージのスクリーンには、キラキラとした御堂筋の夜景、そして今日集まったメンバーたちがジュニアだった頃の懐かしい写真、最後には和室の楽屋が映し出される。その様子はまさに卒業式だった。
みんなで手をつなぎ、松竹座での最後の雄叫びの音頭を取ったのは横山。「ほんまおおきに」という横山に続いて、全員で両手を上げ「大阪松竹座！」と叫び、華々しく幕を下ろした。鳴り止まない客席の拍手に、再びどん帳が上がる。最後は関西アイドルらしく、「世界を明るく照らしましょう」を歌唱。明るく陽気に、大阪松竹座に別れを告げた。