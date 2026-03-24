2026年1月26日の記事を編集して再掲載しています。

これはもう手首に巻くライカ。

100年以上の歴史を誇るドイツのカメラ「Leica（ライカ）」。職人の手で作る芸術作品のようなカメラは、100万円超えのモデルがゴロゴロしている憧れのブランドです。

カメラは高くて買えなくとも、なじみのあるカシオの腕時計が「Leica M」をオマージュした「Casio M-Edition」に転生しました。

チプカシが高級カメラに？

ベースになったのは、チプカシ（チープカシオ）の最高峰としても知られる多機能デジタルウォッチ「AE-1200WH」。G-SHOCKはしょっちゅうコラボしたモデルが出ますが、コレはちょっと珍しいかも。

3つのこだわり

「Casio M-Edition」の特徴は、盤面左上の液晶アナログ表示が透明ではなく、ライカのロゴに用いられる象徴的な赤いドットになっています。

暗い中で文字盤を照らすLEDライトは、カメラがオートフォーカス時にピントを合わせやすくするAF補助光（AFイルミネーター）の赤を表現。

バンドは革製で、カメラのボディーに巻かれたレザーを意識しています。

Image: PPP Cameras

ライカっぽさはこれら3点ですが、ベゼルが銀色のクロームと、ベゼル＋液晶画面まで黒で統一されたブラックも、全体的に硬質なカメラ感を高めています。

世界を股にかける写真家に

盤面右上は世界地図。これは現在表示しているタイムゾーンの場所が分かります。「マルチタイム」と呼ばれ、異なる4都市を登録して表示切替や都市入替が可能です。

31のタイムゾーンがある、世界48都市の時刻が分かる「ワールドタイム」も搭載。各地のサマータイムも設定できます。他にはデジタル時計らしくタイマー、カレンダー、ストップウォッチ、アラーム、10気圧防水で10年間のバッテリー寿命を誇ります。

製造はカシオではない

カスタマイズしたのはイギリスのPPPカメラというメーカー。現在は初期ロットが売り切れ、次のロットが3月に150英ポンド（約3万2100円）で予約できるようになります。

全然チープじゃなくなりますが、このカッコよさなら安いくらいです。

チプカシはもっとコラボすべき

サブカルな人気のチプカシですが、かつてはSF映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に登場するタイムマシーン「デロリアン」をイメージした｢CA-500WEBF-1AJR｣や、カードゲームの「UNO」とコラボしたワイルド ドロー4っぽい「A168WEUC-1AJR」といったモデルがありました。

元来のデザインが結構フューチャリスティックなので、コラボしやすいですよね。

Source: Instagram, PPP Cameras via NOTEBOOK CHECK, CASIO