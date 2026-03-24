こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「一月往ぬる二月逃げる三月去る」と言ったもので、2026年もあっという間に4月を迎えます。

新しい出会いや生活に変化が訪れるこれからの季節は、外出する機会も増えるはず。

そんな時に気になるのは、自宅への訪問者。「不在時でも来客対応したい」「防犯意識を高めたい」。そんな人におすすめなのが、SwitchBot（スイッチボット）の「スマートテレビドアホン」です。

家ではモニターから、外ではスマホから、玄関先の状況をリアルタイムに把握＆応答できる便利なアイテムを紹介します。

なお、この記事で紹介する商品は、2026年3月24日（火）から4月6日（月）までAmazonでセールを実施。お得に購入できます。さらに、記事の最後にオトクなクーポン情報もあるのでぜひチェックしてみてください！

300万画素のカメラと4.3インチ屋内モニターが魅力。スマホでも応答できるSwitchBotの「スマートテレビドアホン」

SwitchBot（スイッチボット）の「スマートテレビドアホン」は、300万画素のクリアハイビジョンカメラを搭載。フルカラーナイトビジョンに対応しており、昼夜を問わず来訪者の姿を鮮明に映します。

165°の超広角レンズを内蔵しており、ドアの前に立つ人の全身だけでなく足元に置かれた置き配の荷物まで確認できますよ。

ドアホンで撮影された映像は、スマホのSwitchBotアプリからいつでもどこでも確認可能。付属の4.3インチ液晶屋内モニターは画面が大きく、パッと見やすいのもポイント。どちらも双方向で通話できるのは有難いですね。

チャイムと連動して自動的に録画または静止画を保存。またAIが人の動きを検知し、ボタンが押される前から自動で録画を開始します。録画データは本体内のSDカードに保存されるので、月額費用なしで使えて経済的です。

屋内モニターの呼び鈴の音量は最大100dBなので、就寝中でも聞き逃すことがありません。機械音声も選べるので、女性の一人暮らしや不審者対策にも最適ですよ。

配線工事不要で設置もラクラク。最大2年8カ月も稼働する大容量バッテリーで充電の手間も激減します

ドアホンは「工事なし（貼るだけ）」と「ネジ留め」で設置できるので、手間がかからず簡単。壁に穴を開けずに設置できるため、マンションやアパートなどの賃貸住宅でも使えます。

5000mAhの大容量バッテリーを搭載しており、1回のフル充電で約2年8カ月も連続稼働。USB-Cポートからサクッと充電でき、別売のソーラーパネルを接続すれば充電の手間が省けるのは助かりますね。

IP65規格の防水・防じん構造を備えているので、砂ぼこりや台風、激しい大雨にさらされても問題なし。マイナス20℃から50℃までの過酷な温度変化に対応。寒冷の北海道から高温多湿の沖縄まで、いかなる温度環境でも安定して動作します。

スマートロックとの連携もスムーズ。玄関の利便性と防犯性を高めて生活をもっと快適に！

SwitchBotのロックシリーズ製品と連携すれば、スマートホーム化がさらに進化。玄関の利便性と防犯性が一気に向上します。

室内モニターまたはスマホで相手の顔を確認し、画面上のボタンをタップするだけでそのまま鍵を開けられます。もしお子さんが鍵を忘れて帰ってきても、遠隔で解錠できて便利です。

ドアホン本体にNFC読取機能が内蔵されているので、SwitchBotカードをかざすだけでロックが連動して解錠も可能。SuicaやPASMOといった交通系ICカードをカードキーとして代用できて実用的。SwitchBotスマートホームの防犯ハブとして重宝しますよ。

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商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source: Amazon.co.jp

協力: SWITCHBOT株式会社