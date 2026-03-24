【ドラゴンクエスト the DIVE -まだ⾒ぬ冒険の舞台へ-】 開催期間：7月17日～9月6日 ※会期中無休 開催時間：11時～21時（最終入場 19時59分） 開催場所：東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZE、2階 COVER （東京都渋⾕区神宮前 6-31-21） 料金： 通常 3,300円～（大人） 限定特典付き 9,300円～（大人）

東北新社は、スクウェア・エニックスとの共催で、5月27日に40周年を迎えるゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」の記念展「ドラゴンクエスト the DIVE -まだ⾒ぬ冒険の舞台へ-」を7月17日から9月6日の計52日間、東京・東急プラザ原宿「ハラカド」にて開催する。

本イベントでは、没⼊型アトラクション「ドラゴンクエスト VR RIDE」をメインに、「ドラゴンクエスト」の世界へ⾶び込んだかのようなリアルな体験を様々なコンテンツで楽しめる。

メインコンテンツ「ドラゴンクエストVR RIDE」は、最新VRデバイス-Meta Quest3-とモーションシートを使⽤し、360度に広がる「ドラゴンクエスト」の世界を疾⾛するアトラクション。キラーパンサーに乗って駆け抜ける広⼤なフィールド、⽬の前で繰り広げられるモンスターとの遭遇、バトルなど、ここでしかできない⼤迫⼒の没⼊体験ができる。

そのほか、企画や展⽰、本イベントを記念したオリジナルグッズも多数用意される予定で、詳細については今後の情報発信にて案内される。

チケットについては、通常チケットのほか、40周年記念ロゴ⼊りで額装されたロトの剣、天空の剣、勇者の剣・改の特製ピンバッジ3種が付属した特別チケットが販売決定。スクウェア・エニックス アプリ限定の先行販売が3月26日10時から、ローチケ限定の先行販売が4月8日10時から、ローチケ一般販売が4月24日10時から開始する。

なお、特典付きチケットは数量限定のため、無くなり次第終了。チケットは全⽇程先着順、⽇時指定券となる。

□「ドラゴンクエスト the DIVE -まだ⾒ぬ冒険の舞台へ-」公式サイト

□「スクウェア・エニックス アプリ」のページ

限定特典「伝説の剣 特製ピンバッジ 3種セット」 ※デザインはイメージとなります

※8月8日～8月18日は⼟⽇休⽇料⾦となります。

※1決済につき6枚までご購⼊いただくことが可能です。

※⼤⼈1名に対して未就学児1名無料でご⼊場いただけます。

※上記費⽤に没⼊型アトラクション「ドラゴンクエスト VR RIDE」体験も含まれます。

「ドラゴンクエスト VR RIDE」に関する注意事項をよくお読みの上、ご購⼊ください。

※「ドラゴンクエストVR RIDE」はチケットをお持ちのお⼀⼈様1回限りの体験となります。

※チケット代⾦とは別に決裁⼿数料等の諸経費が合計⾦額に加算されます。

総額は申込み確認時に表⽰される⾦額をご確認ください。

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