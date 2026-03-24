¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¸ÄÀ¤¬¸òº¹¤·¤¿´ñÀ×¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´üÂÔ¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼£³¿Í¤Î¸½ºßÃÏ
¥¥ã¥ó¥×¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¶â¤ÎÍñ¢¡Á¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Æ£ÀîÆØÌé¡¢¿¹ÍÛ¼ù¡¢º´Æ£Î¶·î
¡¡Ê¡²¬¶õ¹Á¤«¤é¶å½£¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¶å½£Æ»¡×¤ò°ìÏ©Æî²¼¡£·§ËÜ¤Î¹â¹»¤Ë¤Ò¤È¤Ä´ó¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÆî²¼¤¹¤ë¤È¡¢È¬Âå¤ò±Û¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¶å½£Æ»¤Ï°ìµ¤¤Ë»³¤ØÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£µÜºê¡¢¼¯»ùÅçÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢µÞ½Ô¤Ê¶å½£»³ÃÏ¤ò¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¶å½£Æ»¡£
¡¡
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤â¤¹¤´¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê»³±ü¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥Ç¥«¤¤·ê¤ò¼¡¡¹¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¿ÌµÌ¾Àï»Î¤¿¤Á¤Î°ÎÂç¤µ¤Î¤Û¤¦¤ò¡¢ÄË¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ú¿ôÇ¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¡Û
½é¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ëº´Æ£Î¶·î¡¢Æ£ÀîÆØÌé¡¢¿¹ÍÛ¼ù¤Î£³¿Í¡¡photo by Sankei Visual
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢µÜºê»Ô³¹ÃÏ¤ò±óË¾¤Ç¤¤ë¾®¹â¤¤µÖ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀ¶ÉðÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥óµå¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¤µ¤À¤±¤Ê¤é»î¹ç¤â²ÄÇ½¤Ê¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä¹¡¹¤È¤·¤¿¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤òÈ÷¤¨¡¢Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¿´¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â²ÄÇ½¤À¡£°ì¡¢Æó·³¤ÎÁ´Áª¼ê¤¬Æ±¤¸¶õ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡µÖ¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ¬¾å¤Ë¤Ï360ÅÙ¡¢Ê¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë¹¤¤¶õ¤¬¹¤¬¤ë¡£µÜºê¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡¤¬¾å¶õ¤òÀû²ó¤·¡¢À¾¤ØÅì¤Ø¤ÈÈô¤Óµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¸«¾å¤²¤ëÁª¼ê¤¬»þ¡¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è......¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥ó¥×¤ËË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÁý¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢Îý½¬³«»Ï¤Î10»þ¤ò¤¹¤®¤ÆÅþÃå¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¾å¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¥é¥¯¤ËÄä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤À¤¬º£¤Ï¡¢30Ê¬Á°¤ËÍè¤Æ¤âËþ¼Ö¤Ç¡¢²¼¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é¾®¹â¤¤µÖ¤òÊâ¤¤¤Æ¾å¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÇ®¿´¤µ¤Ë¤ÏÆ¬¤¬²¼¤¬¤ë¡£
¡¡ÎÙ¤Î¼¼Æâ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡££¶¡¢£·¿Í¤¬Æ±»þ¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃæ±û¤Ç¡¢¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÅê¼ê£³¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¿¿¤óÃæ¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÆ£ÀîÆØÌé¡Ê±ä²¬³Ø±à¡Ë¡¢±¦¤Ë¤ÏÆ±£²°Ì¤Î¿¹ÍÛ¼ù¡Ê¤Ï¤ë¤¡¿Âçºå¶Í°þ¡Ë¡¢º¸¤Ë¤ÏÆ±£³°Ì¤Îº´Æ£Î¶·î¡Ê¤ê¤å¤¦¤¬¡¿·òÂç¹âºê¡Ë¨¡¨¡¤Þ¤µ¤Ë"£³¥È¥Ã¥×"¤ÎÂ·¤¤Æ§¤ß¤À¡£
¡¡¤³¤ó¤ÊÆü¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥ó¥×¤òË¬¤ì¤¿¹¬±¿¤ò¡¢²÷À²¤ÎµÜºê¤Î¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡¢¾å°Ì£³°Ì¤Þ¤Ç¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿36Áª¼ê¤Î¤¦¤Á¡¢29Áª¼ê¤¬Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤¬¡¢´ºÁ³¤È£±°Ì¤«¤é£´°Ì¤Þ¤Ç¹â¹»À¸¤ò»ØÌ¾¡Ê£´°Ì¡¦·¦ÅÄÍÎÍ´³°Ìî¼ê¡¦»¥ËÚÆüÂç¡Ë¡£Â¨ÀïÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ëµåÃÄ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢¿ôÇ¯Àè¤ò¸«¤¿¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Îº¬´´¤¬³À´Ö¸«¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£¡Ú¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¤ò»×¤ï¤»¤ëÆ£ÀîÆØÌé¤ÎÍî¤ÁÃå¤¡Û
¡¡¤Þ¤º¤ÏÆ£ÀîÆØÌé¡£183¥»¥ó¥Á93¥¥í¡£¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤À¡£
¡¡¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢Äã¤¤½Å¿´¤Î¤Þ¤ÞÁ°¤Ø¤È¤»¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´ÝÂÀ¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ¶¯¤¤º¸Â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢Á´¿È¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£
¡Ö¥¨¥¤¡¢¥ä¡¼¡ª¡×¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤â°ÒÀª¤Î¤è¤µ¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¿¤Ó¤ÏÀ¸¤¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤À¡£¥ë¡¼¥¡¼¤é¤·¤¯¤Ê¤¤......¡£¤³¤ì¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊË«¤á¸ÀÍÕ¤À¡£
¡¡Åê¤¸¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥ß¥Ã¥È¤Î¿Ä¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ëÀþ¤òÊá¼ê¤«¤é¤¤¤Ã¤µ¤¤³°¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³Î¤«¤µ¡£Åê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤ëÍî¤Á¤Ä¤¡£¤Þ¤ë¤Ç£µÇ¯¡¢10Ç¯¤È¥×¥í¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö»Å»ö¤Ö¤ê¡×¤À¡£
¡¡±ä²¬³Ø±à¤Ç¤Ï¡¢Æþ³ØÅö½é¤«¤éÂç´ï¤È¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Åê¼ê¤À¡£Â¿¾¯¤É¤³¤«¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤í¤¦¤¬¡¢Ä´»Ò¤ËÇÈ¤¬¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¡ÖÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ïºà¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤Ã¤È¡¢¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤â¾Ç¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¸å¤í¤«¤éÇ÷¤ë¼Ô¤ÎÂ²»¤Ë¤âµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤º¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼«Ê¬¤òËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÂÀ×¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÅê¤²¤Ã¤×¤ê¤À¡£
¡¡±¦¤âº¸¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÃúÇ«¤Ë¡¢Ã°Ç°¤ËÅê¤²¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ú¥¹¥¿¡¼À¤¬Éº¤¦¿¹ÍÛ¼ù¤ÎÎ©¤Á»Ñ¡Û
¡¡¼¡¤Ë¿¹ÍÛ¼ù¡£190¥»¥ó¥Á90¥¥í¡£Æ£Àî¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÄ¹¿È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¡£Î©¤Á»Ñ¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼À¤¬¥×¥ó¥×¥óÉº¤¦¡£
¡¡Ãæ³Ø£³Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏµÜºê¸©±ä²¬»Ô¤Ç°é¤Á¡¢À»¿´¥¦¥ë¥¹¥éÁïÌÀÃæ»þÂå¤Ë¤Ï¡¢Æð¼°¤ÇºÇÂ®143¥¥í¤òÅê¤²¤ë±¦ÏÓ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£À±¤Î¿ô¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿Í¶¤¤¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢Âçºå¶Í°þ¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø£³Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ç°é¤Á¡¢¥ä¥ó¥°ËÌ¶å¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤«¤é±ä²¬³Ø±à¤Ø¿Ê¤ó¤ÀÆ£Àî¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÆþ¤ì°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬£³Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±¤¸¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¡¢¤·¤«¤âÎÙÆ±»Î¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤â±ï¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿¹¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é·üÌ¿¤ËÅê¤²Â³¤±¤ë¡££±µå¤¿¤ê¤È¤âÎÏ¤òÈ´¤«¤º¡¢·èÁ³¤ÈÁ´ÎÏÅêµå¤ÇÅê¤²¤ë¡£
¡¡Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¡£¾å¤Ë¤â²£¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ²¼¤Ë¤â¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¹äÏÓ¡¢²÷ÏÓ¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ßõÎõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡£È´¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢È´¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤«¡ª¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¡¢Åêµå¤Ë¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Ã¤Á¤¬¤É¤³¤«Â©¶ì¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¹¤ÎÅê¤²¤Ã¤×¤ê¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¶ÛÄ¥´¶¤Ê¤Î¤«¡¢ÀÚÇ÷´¶¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â´íµ¡´¶¤Ê¤Î¤«......¡£
¡¡Íîº¹¤ÎÂç¤¤¤½Ä¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÂ¿¤á¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸145¥¥íÁ°¸å¤ÎÂ®µå¤Ð¤«¤ê¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ë¤³¤½ºÇ¤âÂç¤¤Ê¸ÄÀ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡£¥×¥í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤±¤Î¥Ü¡¼¥ë¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥«¡¼¥Ö¤â¡¢·üÌ¿¤Ë²¿µå¤âÂ³¤±¤ÆÅê¤²¹þ¤à¡£¤¤Ã¤È¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆËá¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â¥«¡¼¥Ö¤â¡¢Á´ÎÏ¤ÇÅê¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÚÅê¤²¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ëº´Æ£Î¶·î¡Û
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º´Æ£Î¶·î¡£¹â¹»£²Ç¯¤Î²Æ¤Ëº¸¥Ò¥¸¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯¤Îº£º¢¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅê¤²¤é¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡À²¤ì¤ä¤«¤Ê²£´é¡£Åê¤²¤é¤ì¤ë¤¦¤ì¤·¤µ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥×¥í¥¥ã¥ó¥×¤Î¶ÛÄ¥¤µ¤¨Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¨¡¨¡¡£¤½¤¦¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç½ËÊ¡¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡173¥»¥ó¥Á¡¢75¥¥í¡£Î¾±¦ÏÓ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤Õ¤¿²ó¤ê¤Û¤É¾®ÊÁ¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Êá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤òÃ¡¤¯²»¤Ï¡¢¤à¤·¤íº´Æ£¤ÎÂ®µå¤Î¤Û¤¦¤¬ÄË¤½¤¦¤Ë¶Á¤¯¡£Á´¿È¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»È¤¤¡¢¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤«¤é¡¢ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤Ç°ìµ¤¤ËÊÄ¤¸¤ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤·Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£
¡Ö¤Ø¤§¡¼¡×¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¡£¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢Î¾¼ê¤ò¾®¤µ¤¯Á°¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö¡Ê±¦ÂÇ¼Ô¤Î¡Ë¤â¤¦¾¯¤·³°¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤......¡×¤ÈÊá¼ê¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¤ë¡£¤Ú¤³¤ê¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¡¢Í×µá¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¼Ò²ñÀ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤À¡ª¡¡¤¹¤Ç¤Ë¡¢Âç¿Í¤Î½êºî¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¼ã¼Ô¤ò¡¢Âç¿Í¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¡£ÅêµåÎý½¬¸å¤Ë¤Ï¡¢¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Êá¼ê¤È¤Î"¥ì¥Ã¥¹¥ó"¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÀèÇÚ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¡¢¤¿¤À¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤Ï¤¤......¡×¤È±þ¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°¤ËÆ°¤¤Ë°Ü¤·¤Æ»î¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ä´¶¿¨¤òÊá¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎý½¬¨¡¨¡¼«Ê¬¤Î·ìÆù¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¶¯¹ë¹Å¼°¥Á¡¼¥à¤ÎÅìµþ¾ëÆî¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ë½êÂ°¤·¡¢U¡Ý15ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤â·Ð¸³¡£·òÂç¹âºê¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¤â¡¢¾ï¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÎý½¬¤È¼ÂÀï¤Î¤Ê¤«¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½Ñ¸å¤ÎÄ¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¼«¤é¤Î¡ÖÌîµå¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç°ú¤½Ð¤·¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¿¤À¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
¡¡£³¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤ª¤è¤½50µå¤º¤Ä¤À¤í¤¦¤«¡£»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÅê¤²¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡ÖµåÎò¡×¤ÎÊÒÎÚ¤Þ¤Ç³À´Ö¸«¤¨¡¢¤¸¤Ä¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¸ÄÀ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤ï¤¹»þ´ü¤äÃ´¤¦Ìò³ä¤â¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤âºÍÇ½Ë¤«¤Ê°ïºà¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Âç¤¤Ê¸Î¾ã¤Ê¤¯¡¢·ò¤ä¤«¤ËÂçÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£