新型RAV4どのようなボディカラーがある？

トヨタは2026年3月9日、シリーズのなかでも高い走行性能を誇る新型「RAV4」のプラグインハイブリッド（PHEV）モデルを発売しました。各グレードごとにどのようなボディカラーがラインナップされているのでしょうか。

RAV4は、1994年に「アウトドアでも街乗りでも楽しい」新ジャンルのSUVのパイオニアとして誕生しました。以来、約30年にわたり世界中のお客様に愛されており、現行モデルは6代目となります。

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6代目では、洗練された「Z」、オフロード志向の「Adventure」、そして今回追加された走行性能追求モデル「GR SPORT」の3つのスタイルが用意されました。

ボディサイズは全長4600-4645mm×全幅1855-1880mm×全高1680-1685mm、ホイールベース2690mmとなっています。

エクステリアは、塊感のある「SUVハンマーヘッド」デザインを採用。大径タイヤを強調した踏ん張りのあるスタンスが特徴です。

なかでもPHEVモデルの「GR SPORT」には、専用のフロントリップスポイラーやリアスポイラーが採用されました。

さらに「GRパフォーマンスダンパー」や「GRブレース」が装備され、操縦安定性が高められています。

注目のパワートレインは、新世代プラグインハイブリッドシステムを採用。

システム最高出力は242kW（329PS）に達し、満充電からのEV走行換算距離は最大151km（WLTCモード）を実現しています。

さらに合計1500Wまで対応する給電機能も備え、アウトドアや災害時にも活用可能です。

安全面では、進化した「Toyota Safety Sense」を全車に標準装備。

ソフトウェアプラットフォーム「Arene」の活用により、プリクラッシュセーフティの検知範囲拡大や、交差点での衝突回避支援などが強化されました。

そんな新型「RAV4」には、グレードやパワートレインごとに異なる全13パターンのカラーバリエーションが設定されています。

洗練された印象の「Z」グレードは、HEVとPHEVで選べる色が異なります。

HEVの「Z」はモノトーンのみで「プラチナホワイトパールマイカ」「マッシブグレー」「アティチュードブラックマイカ」「アバンギャルドブロンズメタリック」「ダークブルーマイカ」の全5色。

対してPHEVの「Z」は、モノトーンの「アティチュードブラックマイカ」に加え、ルーフがブラックとなるバイトーンの「アバンギャルドブロンズメタリック」「エモーショナルレッドII」「プラチナホワイトパールマイカ」「マッシブグレー」の計5種から選択可能です。

タフさを強調した「Adventure」は、モノトーンに新色の「アーバンロック」と「エバーレスト」、「アティチュードブラックマイカ」を設定。

バイトーンはブラックルーフに「アーバンロック」または「エバーレスト」を組み合わせた2種が用意されています。

今回追加された「GR SPORT」は、モノトーンに「プラチナホワイトパールマイカ」「アーバンロック」「アティチュードブラックマイカ」の3色を設定。

さらにブラックルーフと「エモーショナルレッドII」または「プラチナホワイトパールマイカ」を組み合わせた2種のバイトーンが展開されます。

各カラーはモデルのキャラクターを際立たせます。

新色の「マッシブグレー」は青みがかったディープな色合いで都会的な洗練さを、「アーバンロック」は岩石を連想させるブラウングレーでオフロードでの力強さを演出。

また、深緑の「エバーレスト」はアウトドアシーンに溶け込む落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

価格（消費税込）は、PHEVモデルの「Z」が600万円、「GR SPORT」が630万円です。なお、HEVモデルは「Adventure」が450万円から、「Z」が490万円となっています。