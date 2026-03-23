わさビーフ、生産再開へ「順次商品の供給を」 重油調達難で停止も「供給体制が整いました」 山芳製菓が報告
山芳製菓のスナック菓子「わさビーフ」が、重油調達の困難により停止していた工場の操業を再開した。きょう23日から生産体制が整い、順次商品の供給も再開される。
【写真】「わさビーフの生産体制が整いました」公式Xで報告
同社は公式サイトで、3月12日に発表していた工場操業停止について改めて謝罪。「お客様ならびにお取引先様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます」とコメントした。
今回の停止は重油の調達難が原因だったが、供給体制が整ったことで再開に至った。公式Xでも「わさビーフの生産体制が整いました」と報告し、「これまで温かい応援のお言葉をたくさんいただき、心より感謝申し上げます」と感謝を伝えている。
一方で、供給再開後もしばらくは一部商品で出荷量の調整が発生する可能性があるとし、完全な安定供給には時間がかかる見通し。
同社は「安定供給に向けて全社を挙げて取り組んでまいります」とし、引き続き理解と協力を呼びかけている。
■山芳製菓コメント全文
【操業再開および商品供給再開のお知らせ】
平素より山芳製菓商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
3月12日(木)にお知らせいたしました重油調達の困難に伴う工場操業停止につきまして、お客様ならびにお取引先様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。
このたび、重油の供給体制が整いましたため、3月23日(月)より工場の操業を再開し、順次商品の供給を再開させていただく運びとなりました。
操業停止期間中は、皆様に多大なご不便をおかけいたしましたが、
再開に向けて多くのご理解と温かいお言葉を頂戴し、心より御礼申し上げます。
なお、供給再開後もしばらくの間は一部商品において出荷量の調整が発生する可能性がございます。
安定供給に向けて全社を挙げて取り組んでまいりますので、
引き続きご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
山芳製菓株式会社
【写真】「わさビーフの生産体制が整いました」公式Xで報告
同社は公式サイトで、3月12日に発表していた工場操業停止について改めて謝罪。「お客様ならびにお取引先様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます」とコメントした。
今回の停止は重油の調達難が原因だったが、供給体制が整ったことで再開に至った。公式Xでも「わさビーフの生産体制が整いました」と報告し、「これまで温かい応援のお言葉をたくさんいただき、心より感謝申し上げます」と感謝を伝えている。
同社は「安定供給に向けて全社を挙げて取り組んでまいります」とし、引き続き理解と協力を呼びかけている。
■山芳製菓コメント全文
【操業再開および商品供給再開のお知らせ】
平素より山芳製菓商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
3月12日(木)にお知らせいたしました重油調達の困難に伴う工場操業停止につきまして、お客様ならびにお取引先様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。
このたび、重油の供給体制が整いましたため、3月23日(月)より工場の操業を再開し、順次商品の供給を再開させていただく運びとなりました。
操業停止期間中は、皆様に多大なご不便をおかけいたしましたが、
再開に向けて多くのご理解と温かいお言葉を頂戴し、心より御礼申し上げます。
なお、供給再開後もしばらくの間は一部商品において出荷量の調整が発生する可能性がございます。
安定供給に向けて全社を挙げて取り組んでまいりますので、
引き続きご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
山芳製菓株式会社