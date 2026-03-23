中国のAIはもはや未来の話ではなく現実のものに―ブラジルメディア

中国メディアの環球時報によると、ブラジルのニュースポータルサイト、Brasil 247はこのほど、中国の人工知能（AI）はもはや未来の話ではなく現実のものになっているとする記事を掲載した。

記事はまず、中国工業情報化部の李楽成（リー・ラーチョン）部長が、国会に相当する今年の全人代の記者会見で、中国の2025年のAIコア産業規模は1兆2000億元（約27兆6000億円）を超え、関連企業数は6200社余りに上り、国内企業は300種類余りの人型ロボット製品を発表していると述べたことに触れた上で、この発言の背後には、AIが全人代と国政助言機関の人民政治協商会議において、単なる議題の一つではなく核心的な議題となっていることがあると伝えた。

そして「しかし、公式発表の裏側では、数字が別の物語、すなわち構造的変革を物語っている」とし、中国が30年までの五カ年計画で、AI関連産業規模を10兆元（約230兆円）超に拡大するという戦略を掲げていることに触れ、「これは、わずか5年間でこの分野を8倍に拡大することを意味する。国内総生産（GDP）がこの数字を上回る国はわずかしかない。AI技術が大国間の競争の主要分野の一つとなる中、中国はAIを新たな戦略的インフラへと変革しようとしている」と伝えた。

記事によると、中国は世界のAI関連特許の約5分の3とロボット関連特許の3分の2を保有しているが、今年の政府活動報告に「スマート経済の新形態の構築」という表現が初めて盛り込まれた。アナリストによると、これは中国の技術戦略における転換点を示すもので、実際、これにより中国は世界の技術競争の中心に位置付けられることになる。「スマート経済」は新しい分野ではなく経済システムの基盤で、AIは商品の生産と流通を内部的に再編成している。デジタルインフラが神経系だとすれば、AIは脳のようなものだ。技術の発展においては、方向性がスピードと同じくらい重要で、中国はその両方を選択したようだ。

記事は「中国のAIはもはや未来の話ではなく現実のものになっている。経済的価値を持ち、特許も取得し、新たな五カ年計画まである。新たな技術の地政学において、中国は世界経済の頭脳が中国語で考え、感じ、話すようにすることを目指している」と伝えた。（翻訳・編集/柳川）