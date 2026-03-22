ＮＨＫが２１日、朝ドラ「ばけばけ」で雨清水八雲を演じたレフカダ・ヘブンが、小泉八雲と小泉家のお墓をお参りしたことを報告した。

公式ＳＮＳで「トミー・バストウさんのコメント＞」として長文を掲載。

「あらためて小泉八雲さんのお墓にお参りをして、圧倒されるような気持ちになりました。

感情があふれ、とても強く心を揺さぶられ……そして同時に雨清水八雲（レフカダ・ヘブン）役を演じる機会をいただけたことに感謝しました。

お墓の前に立った時、芸術の持つ“時を超える力”のようなものを実感しました。

小泉八雲さんは、１００年以上前に日本に来て、今もなお人々に記憶され、たたえられ続けています。そのことを思うと、自分が彼の物語の一部になれたことが、とても恐れ多く、そして感謝の気持ちでいっぱいです。

小泉八雲さんとセツさんの物語は、この先も何百年と語り継がれていくのだと思います」。

コメント欄にはドラマファンから「律儀で感性豊かなトミーさんの八雲、スバラシでした」「こんなにもリスペクトをもって演じてくれた事、きっと小泉八雲さんも喜んでいるでしょう」「コメントに誠実な人柄が溢れています」などと多くの賛辞が寄せられた。