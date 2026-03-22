中古マンションのリノベ費用、住宅ローンに組み込めないって言われたんですが本当ですか？

中古マンションの購入費用とリノベ費用をまとめて借りられる商品は限られている

住宅ローンは、本来、住宅の購入資金を対象にした商品です。そのため、金融機関によっては、物件価格は住宅ローン、工事費は別のリフォームローンという扱いになります。リフォームローンは住宅ローンより金利が高めになり、返済期間も短くなりやすいため、毎月の返済額が重くなる場合があります。

また、中古マンションの購入と工事では支払いの時期が異なることが多く、金融機関にとっては手続きが複雑になりやすい点も理由です。商品によっては分割して資金を出せるものもありますが、その対応ができる金融機関は多くありません。

つまり、「組み込めない」のではなく、「対応できるローンが限られている」というのが実情に近いといえるでしょう。



中古マンションの購入費用とリノベ費用をまとめて借りられる方法もある

中古マンションの購入費用とリノベ費用を一体で借りたい場合は、「リフォーム一体型住宅ローン」を扱う金融機関を探すのが基本です。

例えば、りそな銀行は、中古住宅購入資金とリフォーム資金を1本の住宅ローンにまとめられると案内しています。また、みずほ銀行でも、購入資金とリフォーム資金を同時に、住宅ローンと同水準の金利で借りられる商品があります。

固定金利で検討したい場合は、【フラット35】リノベも選択肢です。これは中古住宅の購入とあわせて一定の要件を満たすリフォームを行う場合に利用できる制度です。

ただし、融資金を受け取るのは工事完了後となるため、購入代金や工事費の支払い時期によっては、つなぎ融資が必要になることがあります。つなぎ融資とは、住宅ローンが実行される前に必要な資金を一時的に立て替えるための融資です。この点は、一般的な銀行ローンより注意が必要な点です。



中古マンションの購入費用とリノベ費用をまとめて借りるために確認したいこと

金融機関にローンの相談を進める前に、工事内容と概算費用をできるだけ固めておくことが大切です。金融機関は、何にいくら使うのかが曖昧だと審査しにくくなります。購入予定のマンションが決まり、リノベ会社の見積書が取れる段階まで進めておくと話が進みやすくなります。

あわせて、希望する工事がローン対象になるかも確認しましょう。住宅の価値を高める工事は対象になりやすい一方で、家具や家電などは対象外になることがあります。また、工事完了後に一定の要件を満たすと、増改築に関する住宅ローン控除などの税制優遇を受けられる場合があります。

国税庁や国土交通省も、一定の条件を満たす増改築や省エネ改修などについて案内しています。制度を使えるのであれば、総費用を抑える助けになるでしょう。



リノベ費用を住宅ローンに組み込めないと言われても、あきらめずに他の金融機関も確認しよう

中古マンションのリノベ費用は、すべての住宅ローンに当然に組み込めるわけではありません。しかし、一体型ローンを扱う金融機関や【フラット35】リノベのような仕組みを利用すれば、購入費用と工事費をまとめて計画できる可能性があります。

金融機関によって取り扱うローン商品や条件が異なるため、「住宅ローンに入らない」と一度言われただけで結論を出さないことが大切です。物件や工事内容、支払い時期に合った商品を選べば、無理のない返済計画で理想の住まいに近づけます。

まずは一体型ローンの取り扱い実績がある金融機関に相談し、見積書をそろえたうえで比較することから始めるとよいでしょう。



出典

株式会社りそな銀行 りそな住宅ローン

株式会社みずほ銀行 中古物件購入と同時にリフォームやリノベーションをお考えなら、みずほ銀行の住宅ローン

住宅金融支援機構 【フラット35】リノベ

国税庁 マイホームを増改築等したとき

国土交通省 リフォーム支援制度まるわかりガイド

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー