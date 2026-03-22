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【10分で完成】寝坊した朝の救世主！材料2つで「副菜やめた」宣言、一品で大満足のっけ弁

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お弁当レシピ動画で人気を集めるYouTubeチャンネル「にぎりっ娘。」が、「【10分弁当】寝坊しても大丈夫！豚と白菜さっと炒めるだけで最高に美味しい１品弁当」と題した動画を公開しました。動画は「寝坊した！から、副菜やめた。」という、潔くも共感を呼ぶテロップから始まります。今回紹介されたのは、八宝菜ならぬ「二宝菜」。豚肉と白菜というたった2つの材料で、10分で完成するボリューム満点の丼弁当です。



調理のポイントは、食材の下処理と火入れの順番にあります。まず白菜は芯と葉の部分に分け、火の通りにくい芯から炒めます。豚こま肉には酒と塩コショウで下味をつけ、さらに片栗粉をまぶすことで「お肉が柔らかくなり、旨味も逃げない」とのこと。フライパンで具材を炒め合わせたら、酒を加えて蒸し焼きにし、白菜の甘みを引き出します。



味付けは、オイスターソースや鶏ガラスープの素などを使った特製合わせ調味料で。仕上げに水溶き片栗粉でとろみをつければ、ご飯が進む濃厚な味わいに仕上がります。出来上がった熱々の二宝菜を、大葉を敷いたご飯の上にたっぷりと乗せれば完成です。投稿者も思わず「ごはん泥棒や～！！」とテロップで絶賛するほどの出来栄えとなりました。



「副菜を作らなきゃ」というプレッシャーから解放してくれるこの一品。忙しい朝や、冷蔵庫の食材が少ない時のお助けメニューとして、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］1人分

・白菜…1/8玉（約180g）

・豚こま肉…100g

・酒（下味用）…大さじ1/2程度

・片栗粉（下味用）…大さじ1程度

・ゴマ油…適量

・紅生姜…適宜



（調味料）

・おろし生姜…小さじ1/2

・酒…大さじ1

・みりん…大さじ1

・鶏ガラスープの素…小さじ1/2

・オイスターソース…大さじ1/2

・砂糖…小さじ1/2

・しょうゆ…小さじ1/2



（水溶き片栗粉）

・片栗粉…大さじ1/2

・水…大さじ1



［作り方］

1. 白菜をざく切りにし、芯と葉を分けておく。洗って水気をしっかり拭き取る。

2. 豚こま肉に酒、塩コショウを揉み込み、片栗粉をまぶす。

3. フライパンにゴマ油を熱し、白菜の芯と豚肉を入れて強火で1分ほど炒める。

4. 酒大さじ1（分量外）を加えて蓋をし、1～2分蒸し焼きにする。

5. 蓋を取り、合わせておいた水溶き片栗粉を作っておく。

6. 白菜の葉を加えてさらに1分ほど炒め合わせる。

7. （調味料）をすべて混ぜ合わせて加え、全体に絡める。

8. 一度火を止め、水溶き片栗粉を回し入れる。

9. 再び火をつけ、1分～1分半ほど加熱してしっかりとろみを定着させる。

10. 弁当箱にご飯を詰め、大葉を敷いた上に盛り付け、紅生姜を添えて完成。