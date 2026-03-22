「競泳・日本選手権」（２１日、東京アクアティクスセンター）

愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）と、パンパシフィック選手権（８月、米国）の代表選考会を兼ねて行われた。男子２００メートル平泳ぎでは、四條畷学園高２年の大橋信（１７）＝枚方ＳＳ＝が、２５年世界選手権の優勝タイムを超える２分６秒５９で優勝し、平泳ぎ３冠を達成。派遣標準記録も突破し、２種目での代表入りを確実にした。女子５０メートルバタフライは池江璃花子（横浜ゴム）、男子２００メートル背泳ぎは竹原秀一、２００メートル個人メドレーは松下知之（ともに東洋大）がそれぞれ制し、代表権を手中に収めた。

１７歳が見せる異次元のラップタイムに、場内からどよめきと大歓声が起こった。男子２００メートル平泳ぎで大橋が、１５０メートルまで世界記録を超える圧巻のレース。序盤から軽快に飛ばし、前半１００メートルを５９秒８６でターンした。

ラスト５０メートルは失速して日本記録に０秒１９届かなかったが、それでも２５年世界選手権金メダルタイムを１秒近く上回る２分６秒５９で平泳ぎ３冠を達成。「３冠はうれしいけど、日本記録に届かなかったので悔しい」。レース後、伸び盛りな１７歳は率直な感想を口にした。

大阪府枚方市出身で、北島康介氏が五輪２大会連続２冠を達成した０８年北京大会の翌年に生まれた新世代。小学３年から本格的に競技を始め、１６９センチの小柄な体格を生かしたハイテンポな泳ぎを武器にする。

昨年の代表選考会は４位だったが、今回の日本選手権では１００メートル平泳ぎで日本記録の５８秒６７をたたき出すなど一気に飛躍。初の代表入りをほぼ確実にした“２８年ロサンゼルス五輪の星”は、「五輪で必ず金メダルを取りたい。世界記録も出せるように」と堂々と宣言した。