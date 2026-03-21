ALPHA DRIVE ONE、日本バラエティー初出演 SANGWON「とても幸せです」
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、4月3日、10日、17日の3週にわたって、テレビ朝日系音楽バラエティー『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜 深1：30〜深1：50）に出演する。
【写真】ショーケースを満喫するALD1
番組では、ALPHA DRIVE ONEが誕生したオーディションの裏側や個性あふれる特技に迫る企画などを送る。日本のバラエティー初出演の8人が、さまざまな企画に挑戦する。まさかの罰ゲームも初体験。さらに。あの“人気企画”が満を持して再始動する。
また、CSテレ朝チャンネル1では、4月26日正午から午後1時30分に『M:ZINE完全版〜グローバルオーディション番組から誕生した大注目グループALPHA DRIVE ONEの魅力大全開SP』と題し、地上波放送に収まらなかったスタジオトークや、CS放送限定で見ることができる収録後のスペシャルインタビューなど未公開シーンを40分以上盛り込み、90分間放送する。
【コメント】
■SANGWON
楽しく撮影できたのですが、僕たちとしてはメンバーと遊ぶ時間になった気がして、とても気分がよかったです。こうして無事に撮影を終えることができて、とても幸せです。
■ARNO
僕たちALPHA DRIVE ONEとして初めての日本のバラエティーで緊張していたのですが、MCの方のおかげでリラックスできて、楽しく撮影することができました。
【写真】ショーケースを満喫するALD1
番組では、ALPHA DRIVE ONEが誕生したオーディションの裏側や個性あふれる特技に迫る企画などを送る。日本のバラエティー初出演の8人が、さまざまな企画に挑戦する。まさかの罰ゲームも初体験。さらに。あの“人気企画”が満を持して再始動する。
【コメント】
■SANGWON
楽しく撮影できたのですが、僕たちとしてはメンバーと遊ぶ時間になった気がして、とても気分がよかったです。こうして無事に撮影を終えることができて、とても幸せです。
■ARNO
僕たちALPHA DRIVE ONEとして初めての日本のバラエティーで緊張していたのですが、MCの方のおかげでリラックスできて、楽しく撮影することができました。