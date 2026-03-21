動物病院の診察台、ニコニコで飼い主さんを見つめていたというポメラニアンさん。余裕の表情を浮かべていたのに…『注射』という言葉が聞こえてきた瞬間のリアクションが話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなるその光景は記事執筆時点で5.4万回を超えて表示されており、多くの声が寄せられることとなりました。

【写真：病院の診察台で笑顔を見せていた犬→『注射』と聞こえた瞬間に…もはや別犬な『わかりやすい表情』】

診察台で笑顔を浮かべていた犬→『注射』と聞こえた瞬間…

Xアカウント『@kutsu_shigatanu』に投稿されたのは、ポメラニアン「くつした」ちゃんのお姿。

この日、くつしたちゃんは予防接種のために動物病院を訪れていたのだそう。

診察台の上、飼い主さんをニコニコ笑顔で見つめながら『ここってなんだっけ？』というかのように、緊張どころかワクワク感さえ滲み出していたのだといいます。

別犬のように『態度が豹変する光景』に反響

しかし、飼い主さんと獣医さんの会話から『注射』という言葉を聞き取った瞬間…。つい先程までの笑顔は一瞬にして消え去り、その場にへたり込んでしまったというくつしたちゃん。

『え、い、いま…注射…って…注射っていいました…？』なんて言うかのように、悲壮感を漂わせながら助けを求めるかのように飼い主さんを見つめるそのくつしたちゃんのお姿はあまりにも健気で、抱きしめたくなるほど。

同じ場所、同じ時間に撮影されたとは思えない、まるで別犬のようなくつしたちゃんのお姿には多くのユーザーからエールや励ましの声が寄せられることとなったのでした。

この投稿には「目の輝きが…」「表情の違いがわかりやすい」「どっちのお顔も可愛い」「病院でもニコニコなの可愛い」「スンッてしちゃった」「もうニンゲンなんて信じない…」などのコメントが寄せられています。

信楽焼のたぬきさんにそっくり…！？

くつしたちゃんは、信楽焼のたぬきさんにそっくりな2歳の女の子。時には『おにぎり』や『破れたキンパ』に例えられることも。

そんなくつしたちゃんには、とっても凛々しく格好いい「ノア」くんというお兄ちゃんの存在があります。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすくつしたちゃんとノアくんの日常は、ポメラニアンの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kutsu_shigatanu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。