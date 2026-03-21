“りくりゅう”三浦璃来、試合前の知られざる“メイク事情”明かす「45分くらいかけて…」 競技ならではのこだわりに黒柳徹子も「本当に！」
ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一が、20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』特別編に出演。三浦が試合前のメイクの秘話を明かした。
【写真】番組収録でも…ギュッと手をつなぐ“りくりゅう”
ショートプログラム（SP）5位から、フリースケーティング（FS）では世界歴代最高得点の演技で、オリンピック史上最大といわれる“大逆転V”を果たし、日本中に歓喜の渦を巻き起こした“りくりゅうペア”。『徹子の部屋』への出演は2022年に登場して以来、約4年ぶりとなった。番組ではカードに書かれたお題にそってトークを楽しむ、スペシャルおなじみの企画“カードトーク”が展開された。
その中で4年前の出演時に撮影された2人の密着映像が公開され、収録前の貴重な姿が映し出された。収録前の衣装合わせの際、三浦はメイクを受けながら、試合とのメイクの違いを語り出し、「試合はキレイさよりもがっつり塗っちゃっています。遠くから見えるように」と明かした。
映像を見た三浦はさらに「競技用のメイクは時間がかかります。自分自身でやるんですけど、45分くらいかけてやっています」と語り、黒柳徹子も「本当に！」と驚いていた。
【写真】番組収録でも…ギュッと手をつなぐ“りくりゅう”
ショートプログラム（SP）5位から、フリースケーティング（FS）では世界歴代最高得点の演技で、オリンピック史上最大といわれる“大逆転V”を果たし、日本中に歓喜の渦を巻き起こした“りくりゅうペア”。『徹子の部屋』への出演は2022年に登場して以来、約4年ぶりとなった。番組ではカードに書かれたお題にそってトークを楽しむ、スペシャルおなじみの企画“カードトーク”が展開された。
映像を見た三浦はさらに「競技用のメイクは時間がかかります。自分自身でやるんですけど、45分くらいかけてやっています」と語り、黒柳徹子も「本当に！」と驚いていた。