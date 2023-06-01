プレミアリーグの上位クラブはMFの補強を計画しており、同リーグの中盤に注目している。その中でも特に名前が挙がっているのが、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン、クリスタル・パレスのアダム・ウォートン、ブライトンのカルロス・バレバらだ。BIG6は彼らを獲得しようと動いており、各クラブでターゲットが被っていることは珍しくない。それはウェストハムに所属するマテウス・フェルナンデスもそうだ。クラ