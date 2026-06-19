家族での引っ越しとなれば、ものの量は多くなりますし、人手があると助かりますよね。ただ高齢の親を呼ぶのは気が引けるため、業者をつかう人も多いのではないでしょうか。今回の投稿者さんは、旦那さんとふたり暮らし。新居を買い、引っ越し業者を手配することが決まったそうですが、旦那さんと意見が食い違っているようで……。『旦那は引っ越し当日に義父母を呼んで、荷解きをしてもらう予定のようです。それはいいのですが、｢