ヘルスやソープなどの風俗店では、キャストはお客様が来店するまでの間「待機室」と呼ばれる部屋で過ごします。お店によっては個室を与えられ1人でのんびりと過ごせるようですが、キャストの在籍数が多いと1人1部屋を用意できないため、稼働していない女の子を1箇所に集める「集団待機」が一般的です。【写真】Hカップボディから匂い立つ色気現役風俗嬢るるたんこの集団待機では、待ち時間を快適に過ごしにくく、不自由極まりな