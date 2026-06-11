マイケル・ジャクソンのイラストが表紙を飾る『週刊文春』2026年6月18日号（文藝春秋）が6月11日に発売される。 【写真】『Michael／マイケル』を特集した『週刊文春CINEMA』も 本号は、アメリカやヨーロッパ等で既に公開され大ヒットを記録している映画『Michael／マイケル』の日本公開（6月12日）にあわせて用意された特別企画。2009年に50歳で他界した後も圧倒的な存在感を放ち続けるスーパースタ&#125