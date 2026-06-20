本日6月20日（土）よる10時 日本テレビ系で放送の「追跡取材 news LOG」（毎週土曜よる10時〜10時54分放送）。「追跡取材 news LOG」は、“取材プロセス”を通じて新しい真相に迫る、追跡ドキュメンタリー型ニュース番組。本日放送の特集の一部を一足先にご紹介。※放送内容は変更になることがございます■日本代表の新エース・中村敬斗の決定力を徹底解剖！FIFAワールドカップ 日本対オランダ戦で大活躍し、一躍時の人となっ