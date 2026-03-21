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日本独自の防犯システムに韓国人が驚愕した訳…「自転車って登録するの？」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東大博士課程の韓国人留学生パクくんが、自身のYouTubeチャンネルで「家族のいない朝7時、留学生が初めて日本で泣いた理由」と題した動画を公開した。日本への留学1週間目に直面した「カルチャーショック」と、一人暮らしならではの「強烈な孤独感」について語っている。



動画内でパクくんは、まず日本の「自転車防犯登録」制度に言及した。韓国では自転車を購入しても登録する文化がなく、盗まれたら終わり、が常識だったと説明。自身も中学時代に盗難被害に遭った経験を明かしつつ、日本の制度に対し「盗まれても探せる可能性がある」と称賛し、驚きを露わにした。また、日本のアニメ文化が日常生活に深く浸透している点にも触れ、「韓国ではアニメ好きは隠す文化だった」と当時の風潮と比較。「日本ではアニメが普通に生活の一部」であることに衝撃を受けたと語った。



さらに、パクくんが「一番辛かった」と吐露したのが、朝の静けさだ。韓国の実家では、家族が立てる生活音や会話で賑やかに一日が始まっていたが、日本の寮では「完全に無音の世界」で目を覚ますことになったという。「ああ、僕は今一人なんだな」と家族の不在を痛感し、母が作ってくれた朝食のありがたみが身に染みたと振り返る。その寂しさを大学の先輩に相談した際、「それはみんな通る道。自立するってことなんだよ」と諭されたエピソードを紹介。「家族のありがたみも分かるし、自分で生きる力もつく」という言葉に救われ、孤独を受け入れるきっかけになったと明かした。



最後は、これらの経験を通じて「韓国では気づけなかった日本の凄さや、家族のありがたさをもっと知りたい」と前向きな姿勢を示し、留学生活への意欲を語って動画を締めくくった。