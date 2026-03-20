BTS・V＆JUNG KOOK「それスノ」降臨でSnow Manとコラボダンス・禁断トーク 新曲日本初パフォーマンスも
【モデルプレス＝2026/03/20】4月3日のTBS系『それSnow Manにやらせて下さいSP』（よる7時〜）3時間スペシャルは、『それスノ』ゴールデン進出3周年記念「ダンスノ完コピレボリューション」in韓国を放送。BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）とJUNG KOOK（ジョングク）が登場する。
【写真】Snow Manメンバー、ハプニング演出で見せた紳士すぎる姿
誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」。今回は『それスノ』ゴールデン進出3周年記念として、「完コピダンス対決」を韓国で開催。番組始まって以来初となる海外スタジオで収録の“日韓合作ビッグプロジェクト”として、日本と韓国から総勢200人のスタッフが集結する。
なぜ韓国なのか？それは韓国が誇る世界No.1アーティスト・BTSのVとJUNG KOOKの緊急参戦が決定したから。2026年3月に『ARIRANG』をリリースし、メンバー全員で完全体でのカムバックに挑む世界のBTSが『それスノ』に降臨する。
当日まで知らされていなかったSnow Manのメンバーたちは、2人のサプライズ登場に興奮。バラエティ番組に出演すること自体珍しい彼らが、なぜ『それスノ』に来てくれたのか。果たして、Snow Manのことは知っているのか。貴重なスタジオトークも展開される。
そして、今回はMV再生数20億回超えの世界的ヒット曲「Dynamite」で、V・JUNG KOOKとのご本人コラボダンスが実現。それだけでなく、今年約4年ぶりに活動再開するBTSの新曲を『それスノ』で日本のテレビ初パフォーマンス。さらに、BTSとSnow Manのスタッフ無しのガチトークも。互いのグループについてなど、『それスノ』でしか聞けない禁断のトークが繰り広げられる。
今回の「完コピダンス対決」には、2025年にデビューし話題沸騰中のHANAが初参戦。そしてLDHの各グループから選び抜かれたGENERATIONSの小森隼、佐藤晴美、THE RAMPAGEの藤原樹と武知海青、PSYCHIC FEVERの半田龍臣からなる最強LDH選抜チームも参戦する。
Snow Manは海外で撮影中の目黒蓮をはじめ、仕事の都合で岩本照、渡辺翔太が欠席となり6人での参戦となるが、気合は十分。ダンス最強3大事務所のプライドを懸けた完コピバトルが幕を開ける。
なお、ゴールデン進出3周年を迎える4月の『それスノ』は、3日と17日の3時間SP2本立てで届ける。（modelpress編集部）
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◆V＆JUNG KOOK「それスノ」降臨
誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」。今回は『それスノ』ゴールデン進出3周年記念として、「完コピダンス対決」を韓国で開催。番組始まって以来初となる海外スタジオで収録の“日韓合作ビッグプロジェクト”として、日本と韓国から総勢200人のスタッフが集結する。
当日まで知らされていなかったSnow Manのメンバーたちは、2人のサプライズ登場に興奮。バラエティ番組に出演すること自体珍しい彼らが、なぜ『それスノ』に来てくれたのか。果たして、Snow Manのことは知っているのか。貴重なスタジオトークも展開される。
そして、今回はMV再生数20億回超えの世界的ヒット曲「Dynamite」で、V・JUNG KOOKとのご本人コラボダンスが実現。それだけでなく、今年約4年ぶりに活動再開するBTSの新曲を『それスノ』で日本のテレビ初パフォーマンス。さらに、BTSとSnow Manのスタッフ無しのガチトークも。互いのグループについてなど、『それスノ』でしか聞けない禁断のトークが繰り広げられる。
◆ダンス最強3大事務所が火花散らす
今回の「完コピダンス対決」には、2025年にデビューし話題沸騰中のHANAが初参戦。そしてLDHの各グループから選び抜かれたGENERATIONSの小森隼、佐藤晴美、THE RAMPAGEの藤原樹と武知海青、PSYCHIC FEVERの半田龍臣からなる最強LDH選抜チームも参戦する。
Snow Manは海外で撮影中の目黒蓮をはじめ、仕事の都合で岩本照、渡辺翔太が欠席となり6人での参戦となるが、気合は十分。ダンス最強3大事務所のプライドを懸けた完コピバトルが幕を開ける。
なお、ゴールデン進出3周年を迎える4月の『それスノ』は、3日と17日の3時間SP2本立てで届ける。（modelpress編集部）
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