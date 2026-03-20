こっちのけんとが、リアルピースとともにレギュラー出演する新番組『こちけんリアピのてれび1年生』（TBS）が4月3日深夜1時23分から放送開始する。

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本番組は、こっちのけんととリアルピースを中心に、毎回さまざまなテーマや企画に挑戦していくバラエティ番組。“通販番組”、“料理番組”、“音楽番組”などテレビの“王道フォーマット”に挑戦し、慣れ親しんだジャンルだからこそ、それぞれの個性や感性、そして既存の枠にとらわれない発想がぶつかり合い、これまでにない切り口のエンターテインメントが生まれる番組となる。

なお本番組は、TVer、U-NEXT、TBS FREEでの配信も決定している。

・こっちのけんと コメント

こっちのけんとです！いやほんとまさかレギュラーのテレビ番組が自分の元に降りかかってくるとは寸分も思わぬ人生でした！収録までアホみたいに緊張しておりますが、リアルピースさんがいてくださるので僕は呑気に過ごせております！テレビ番組を見る側だったのが、テレビ番組に出る側になり、そしてこの度テレビ番組を作る側にならせていただきます。正解は無いようである気がしているので初心者なりに空回りしながら歩みます！！よろしくお願いします！

・リアルピース コメント

2024年7月にチャンネル登録者数100万人を達成してからメディア進出を狙っていたのでやっときた！ずっと僕らは待っていました！！と心から思いました。楽しみと心配が入り乱れていますが、みんなで楽しんで思いっきりやろうと決めています！ワクワクが止まらないです！自分たちの「TVerランキングで上位を狙う」という目標達成を目指しながら、見てくれるみなさん、スタッフさん、僕らも全員が、ワクワクするような番組にしたいと思います！！！思いっきり暴れます！

（文＝リアルサウンド編集部）