麺を啜り、茶漬けで締める　築地市場の鯛と昆布のダシが効いた至極の塩ラーメンが凄すぎる

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・築地市場のラーメン店『麺処 銀笹』です。

鯛と昆布ダシが溶け合う締めの茶漬けが最高！

日本料理の修業時代に出合った鯛茶漬けを気軽に味わえるように考えたのがラーメン。懐石料理の御椀をイメージして昆布ダシを基本に、つみれをトッピング。スープはあっさりと上品ながら深いコクがあり、昆布の旨みがあとを引く。

銀笹らーめん・塩1100円、鯛飯400円

『麺処 銀笹』（手前）銀笹らーめん・塩 1100円 （奥）鯛飯 400円 昆布ダシに動物系スープを合わせ、仕上げに鶏油と香味油、塩ダレを加える。つみれは鯛とエビを練り込み、れんこん入りでシャキシャキ感も◎

豚骨や鶏ガラのスープから取り除いた油を仕上げに加えたり、根昆布を使うことで沸いても取り出さずにじわじわ旨みを抽出させたりと細かい工夫が随所に光る。

さらに自家製焼き塩にホタテや昆布茶などを加えた塩ダレや香味油で旨みを増強。少し塩味が強いと感じるかもしれないが、残ったスープを鯛飯に注いでいただくと、鯛の風味と見事に調和。なんとも贅沢な締めくくりがたまらないのだ。

『麺処 銀笹』店主 笹沼高広さん

店主：笹沼高広さん「鯛飯は魚からさばいて、毎朝炊いています」

『麺処 銀笹』

築地市場『麺処 銀笹』

［店名］『麺処 銀笹』

［住所］東京都中央区銀座8-15-2藤ビル1階

［電話］03-3543-0280

［営業時間］11時15分〜15時LO

［休日］日・祝

［交通］地下鉄大江戸線築地市場駅A3出口から徒歩5分

撮影／小島昇、取材／井島加恵

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品つけめんの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】シャキシャキ！ 鯛＆エビにれんこんも加わったつみれが旨い（6枚）