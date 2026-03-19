MBS「しばき隊」と表現した報道を謝罪「“しばき隊”というグループは存在しない」と抗議受け
MBS（本社大阪市）は19日、公式サイトで、2月13日のニュース内で伝えた内容に誤った表現があったとして謝罪し、訂正する動画をアップした。
「2月13日のニュースで訂正とお詫び」と題した動画を公開。アナウンサーが「先月13日にお伝えしました『参政党のイベント会場近くで、抗議活動をしていた男性たちから暴行され、重傷を負ったとして、男性が警察に被害を訴えた』というニュースで、訂正とおわびです」と当該事案を説明した。
経緯について「被害届を出した男性は、MBSの取材に対し、去年7月、大阪市内で行われた参政党のイベント会場の近くを、党のイメージカラーと同じ『だいだい色』の柄の帽子をかぶって歩いていたところ、参政党への抗議活動を行っていた男性たちから、支持者だと間違われて押し倒されるなどの暴行を受け、肋骨（ろっこつ）2本を折る重傷を負ったとしています」と紹介。「MBSはこのニュースを、『参政党の支持者と間違われた男性が“しばき隊”を名乗る男性たちから暴行を受け重傷を負いました』と報じました。これに対し、抗議活動をしていた男性側から現場で『“しばき隊”と名乗っていない“しばき隊”というグループは存在しておらず、名乗るはずがない』と抗議を受けました」とした。
その上で「MBSでは、被害届を出した男性の認識や、抗議活動をしていた男性たちの1人が報道時にSNS上で“ニューしばき隊”と称していたことなどを確認したこと、また捜査関係者への取材に基づいて、『“しばき隊”を名乗る男性たち』と表現しました。しかし、抗議活動をしていた男性たちは現場で”しばき隊”と名乗っておらず、男性たちが現場で“しばき隊”と名乗ったと受け取れる、誤った表現でした」と認め、「訂正しておわびいたします」と謝罪した。