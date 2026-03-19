Snow Man佐久間大介、CM撮影中に自分のクセをカミングアウト！「ワンちゃん、猫ちゃんの尻尾みたい（笑）」

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Snow Manの佐久間大介がアンバサダーを務めるキャットフードブランド“懐石”にて、新ブランドムービー『懐石で、心がつながる、おいしい時間』（15秒、30秒）が公開。併せて、“懐石” 愛犬用WEBCM『どちらの懐石にしようかな』篇および“懐石”猫様用WEBCM『懐石で、君と近づきたい』篇の他、ムービー撮影現場の様子と佐久間のインタビューを納めたメイキング映像も公開された。

■CMソングは木村カエラ「はぎゅ me」

本ムービーには、プライベートでも2匹の猫と暮らす愛猫家として広く親しまれ、犬・猫を問わず動物好きとしても知られる佐久間が、2025年の“懐石”アンバサダー就任から引き続き出演。愛情たっぷりの表情で犬と猫に“懐石”を食べてもらうストーリーを通じて、ブランドの世界観を表現し、ますます相思相愛になっていく様子を描いている。

また、CMソングには、動物が好きな木村カエラが本企画のために書き下ろした新曲「はぎゅ me」を使用している。

■木村カエラ コメント

■撮影エピソード

◎“小さな共演者”とのスキンシップに時間を忘れて没頭

愛犬用として新登場した“懐石 健美”と“懐石 彩膳”のCM撮影でスタジオに到着した佐久間が、ふと視線を下に向けると…そこには、これから共演する柴犬の姿が。佐久間はすぐその場に座り込み「かわいい～！」とスキンシップを開始。時を忘れて「よろしくね～」、「“懐石”のおいしそうなにおいがするかな～？」と楽しく遊んでいたが、ふと「あ、すみません（笑）」と我に返って“仕事モード”に復帰。撮影前に時間を割いて“共演者”とのコミュニケーションを大切にする佐久間らしい振る舞いに、多くのスタッフが笑顔で見守りながら拍手を贈っていた。

◎うれしいと尻尾のように足が動いてしまう“かわいいクセ”をカミングアウト？

CMでは実際に触れ合うだけでなく、犬や猫のイラストと並び“懐石”のパッケージを見つめるシーンの撮影も行われ、映像を確認しながら頭を撫でるように手を動かしバーチャルなスキンシップを楽しんでいた佐久間。自身の姿を画面で確認するなか、佐久間は「あ…」と何か気になったようで、「最近気づいたんだけど…うれしいと思わず足が動いちゃうんだよね～。“懐石”を前にしたワンちゃん、猫ちゃんの尻尾みたい（笑）」とクスリ。自分のクセを笑いながらカミングアウトする佐久間の様子に、周囲からは「かわいい～」と囁く声が聞かれた。

◎愛犬の健康を気づかう素材の配合に興味津々

撮影の合間に新商品“懐石 健美”と“懐石 彩膳”を手に取って眺めていた佐久間が特に注目したのは、パッケージに描かれている素材のイラストで、「こんなにわかりやすいと安心感がありますね。おいしそう！」と興味津々。とくに“懐石 健美”については「こんなに野菜が入ってるんですね～。しかもスーパーフードまで！」と、愛犬の年齢に合わせて健康を気づかうこだわりの配合に強い関心を示し、“懐石 彩膳”についても「国産の生鶏肉も入ってるんだ！ 半生だとワンちゃんたちも喜びますよね～」とトークを弾ませていた。

■佐久間大介 インタビュー

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■関連リンク

“懐石”ブランドサイト

https://www.petline.co.jp/kaiseki/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/

https://starto.jp/s/p/artist/43