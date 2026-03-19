破局以来テレビ初共演！オズワルド伊藤＆蛙亭イワクラが“不満”ぶちまける＜アメトーーク！＞

3月19日（木）の『アメトーーク！』では、2012年デビューの芸人7組が登場する「色々あった同期芸人」が放送される。

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スタジオには、真空ジェシカ、オズワルド、蛙亭、空気階段、さや香、コットン、きしたかのが集結。養成所時代から現在までを振り返る。

「色々あったブレイク年表!!」では、芸人たちの歩みを、「養成所〜コンビ結成期（2011〜2014年）」、「売り出し期（2015〜2018年）」、「チャンピオン誕生・ファイナリスト期（2019〜2021年）」、「色々あった期（2022年〜現在）」の4期に分けてぶっちゃけトーク。

西村真二（コットン）らが口を揃えて「東京養成所で一番トガッていた」と語る伊藤俊介（オズワルド／当時バッカス）の写真を公開する。

また、さや香の2人は、それぞれ別のコンビを組んでいた当時のネタ映像を大公開。2人の現在とは真逆のキャラに、蛍原徹やせいや（霜降り明星）は驚きを隠せない。

一方、「当時からエリートだった」と同期に絶賛された蛙亭だが、イワクラは新山（さや香）から当時の奇行を暴露されて…。

さらに、鈴木もぐら（空気階段）はバイト三昧のなかでかかった謎の病気も激白する。

そして、2021年には『キングオブコント』で空気階段が優勝。これには「同期の優勝はさすがに食らった」と芸人たちはしみじみ。

その一方では、ラフレクランから改名したコットン、ボケとツッコミを入れ替えたさや香、『M-1グランプリ』でファイナリストの常連になった真空ジェシカ、そして、現在のキレ芸に通じる受け答えでオーディションに臨むようになった高野正成（きしたかの）など、コンビごとにさまざまな変化が。

そんななか、2020年に伊藤とイワクラがほかの芸人も含めた4人でルームシェアを開始。その後付き合い始めた2人が、なんと今回、昨年の破局以来テレビ初共演。

興味津々の芸人たちから「告白したのはどっちから？」など質問が続出し、伊藤が思わず「いまさら付き合いたてのテンションで聞いてくるな（笑）！」と絶叫する事態に。

さらに伊藤とイワクラは、それぞれが「ずっと黙っていた不満」をぶちまける。

公私ともども“色々あった”同期芸人たちの知られざる爆笑エピソードが連発する1時間、必見だ。