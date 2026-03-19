お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太が超恥ずかしい過去を暴露され慌てふためいた。

山里は１８日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・後１１時６分）に、体調不良のため収録を欠席したオードリー・若林正恭の代打ＭＣとして出演。ゲストにお笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣と梶原雄太が出演した。

山里と「キングコング」の２人は芸歴同期。それだけに「一緒に戦ってきた仲だから、いろんな熱い思いもあるから話しやすいじゃない。西野がさ東京行って大成功して『ｂａｓｅよしもと』の楽屋でギター弾きながら芸能人とキスした話…」とぶっちゃけると、西野は「お前はやめとけ！」と遮った。

さらに西野は「つぶし合ったら終わりまっせ。彼（山里）は沖縄の風俗店でメガネ置いてきてますからね」とお返しと言わんばかりに暴露。山里は「お前いい加減にしろよ！」と声を張り上げた。

それでも「１年後にお店に行ったらさ、『山里様ご来店』って飾ってあった。ビックリした」と明かした山里。梶原に「はずかしい〜」と言われ、西野、春日とともに手をたたきながら大爆笑だった。