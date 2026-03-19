ABCテレビの大仁田美咲アナウンサーが、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）のロケで出会った絶品魚グルメにハートを射抜かれた！ 「人間より大きい」「お腹の中に入って寝袋みたいにできそう！」と、彼女がはしゃいだ魚とは……!?

【TVer】大仁田美咲アナも「大好き」「今年も見に行きたい」ネモフィラ畑をゲスト女優・佐々木希が案内！ この春行きたい花の絶景＆旬のグルメを一挙紹介

大仁田アナといえば、3月15日に最終回を迎えた1月期ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜よる10時15分～、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）に出演。アナウンサーのドラマレギュラー出演は、ABCテレビ史上初だった。

そんな大仁田アナは、絶品グルメを求めて、まだ雪が残る宮城県気仙沼市へ！ 地元民に聞き込み調査し、ボリューム満点のマグロ丼や、気仙沼イチゴをふんだんに使った巨大イチゴババロアを味わった。

気仙沼市魚市場にやってきた大仁田アナは、ズラリと並ぶメガジキに、「人間より大きい魚がいっぱいいますよ！」「お腹の中に入って寝袋みたいにできそう！」と大興奮！ 実は気仙沼市は、メガジキの水揚げ量日本一を誇る。

市場関係者いわく今の時期のメカジキは、特に脂乗りが抜群。“メカしゃぶ”ことメカジキのしゃぶしゃぶや、背びれの付け根部分である“ハーモニカ”の煮付けが最高なのだとか。そこで大仁田アナは、海の目の前にあるグルメ＆ショッピングスポット・気仙沼お魚いちば内の港町レストラン鮮で、市場関係者おすすめのメガジキグルメ2つを食べてみることに！

脂が乗ったメカしゃぶを試食した大仁田アナは、「外側フワッフワなんですけど、噛んだ瞬間プリップリで。その後とろみが来ますね！」と感動！ 秘伝のタレでじっくり煮込まれたハーモニカの煮付けは、「トロットロ！」「歯がいらない。口に入れた瞬間にほどけていく感じ。うま～！」とのこと。「これはごはんですね」と、大仁田アナはすかさず白米に箸を伸ばし、心底おいしそうに味わった。

なお、大仁田アナの仙沼市ロケVTRは、3月14日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。

放送終了後に大仁田アナは、ロケの思い出写真をInstagramに投稿。コメント欄は、「いつもおいしそうなレポート、ありがとう！」「いつも観させていただいてますが、ウチの娘になってもらいたいくらいかわいいです」「美咲ちゃんの笑顔は、100万ドルの笑顔だよ」「土曜の朝は美咲ちゃんを観ないと始まりません」などと大盛り上がりだった

【TVer】大仁田美咲アナ「おしゃれ番長ですね！」「音楽もできるんですね！」 脂が乗ったおいしすぎるメカジキグルメを味わい、独特ワードセンス爆発の食リポ披露