『ゴールデンカムイ』劇場版2作目となる『網走監獄襲撃編』を観た我々原作マニアは、喜びのあまり脳から変な汁がほとばしった。その完成度の高さは、あれほど面白かった第1作目をも凌駕していた。本作の関係者たちの、重すぎる『金カム』愛が伝わる。その愛の重さは、鶴見中尉（玉木宏）に対する鯉登少尉（中川大志）や宇佐美上等兵（稲葉友）らのそれと同等である。つまり、狂気の愛だ。我々普通人は、振り落とされないよう、必死でしがみついて観なければならない。最後まで観た暁には、新しい世界が開けているはずだ。ただ開けたが最後、もう普通人の生活には戻れないが。

参考：“ラッコ鍋”など過激シーンをどう再現？ 実写版『ゴールデンカムイ』原作名場面を総予習

前作から引き続く本作の大きな見どころのひとつが、各シーン、各キャラの再現度の高さである。「さすがにこのシーンの再現は無理ではないか」と思われたシーンを、原作以上に濃厚に描いている。

その筆頭が、みんな大好きラッコ鍋のシーンである。そもそもこのシーンは、ストーリー上省いても問題ない。倫理的観点からも、きっとカットされるだろうと思っていた。だが蓋を開けてみたら、えらい長尺で描かれていた。全員宝塚の男役のようになっていた。特に谷垣（大谷亮平）の嬉しそうな顔が忘れられない。このシーンにタイトルバックがかぶさったとき、制作陣の本気を見た。

キャラの再現度も特殊メイクの粋をこらしているが、コスプレにならないギリギリを攻めている。そのバランス感覚が素晴らしい。前作のコラムでも書いたが、月島（工藤阿須加）の低すぎる鼻や、白石（矢本悠馬）の銀髪などは再現しなかった。

特殊メイクに頼りすぎずとも、演者たちの『金カム』愛が、自らにキャラクターを召喚させている。最初に配役発表があったとき、杉元佐一役の山粼賢人はもとより、鶴見中尉役の玉木、谷垣源次郎役の大谷らには違和感を覚えた。そもそも役柄のイメージと合わない。みなシュッとしすぎていて、あの混沌とした世界観にはそぐわないのではないか。

だがいざ作品を観てみると、しっかりと不死身の杉元、狂気のカリスマ・鶴見中尉、すけべマタギの谷垣がそこにいた。『金カム』愛と同時に、彼らの俳優としての矜持を見せつけられた。

本作から登場した新たなキャラとして最もインパクトがあったのが、宇佐美上等兵だ。ぱっと見は普通なのだが、戦闘時には狂気がほとばしる。そのやりすぎてしまう点、もう死んでそうなのに攻撃をやめない点は、完全に宇佐美だった。

ちなみに、宇佐美の返り討ちに遭って殺される囚人のひとりに、レジェンド・スーツアクター高岩成二がいることも、特撮ファンなら見逃せない。平成ライダーのほぼ全作で主役ライダーを演じている、伝説の人である。これはたまたまなのだが、筆者は先日、彼主催のアクション・ワークショップに参加した。その際に痛感したのだが、アクションで大事なのは「やられ役」である。やられ役が下手だと、主人公の強さも攻撃の痛みも伝わらない。金づちでめった打ちにされる高岩が、宇佐美の強さと狂気性を引き出していたように思う。

そう。『金カム』といえば、痛みの伝わるリアルな戦いである。本作のクライマックスは、同時進行で行われる3つの戦いだ。

まずは、第七師団VS網走監獄囚人軍団700人の肉弾戦だ。これはもう、戦いというより「祭り」だ。男の子なら大好きなやつである。「男祭り」だ。たとえ死んでもいいから、この中に混ざりたい！ 筆者はそう思いながら観ていた。この大混戦の中でも、第七師団各メンバーの戦闘カラーはきっちり描き分けられている。鶴見中尉の機関銃による大量虐殺。月島軍曹による篤実な鶴見中尉へのサポート。鯉登少尉による自顕流の一刀必殺。そして、新キャラ宇佐美上等兵の狂気。

続いて、杉元VS二階堂浩平（胗俊太郎）の因縁の戦いだ。二階堂は、杉元を弟・洋平の仇として恨んでいる。どんどんコメディリリーフ化していく二階堂だが、杉元を見ると我を忘れて殺しに走る。胗俊太郎は、本来『MEN'S NON-NO』（集英社）出身の男前のはずだが、二階堂のおもしろ気持ち悪いさまを、上手く表現している。また、くにゃくにゃした動きは、その柔軟性を表している。体が柔らかいからこそ、杉元得意の「顔から落とす投げ」を食らっても、即座に戦闘態勢に戻れるのだ。本来、首が折れてもおかしくない落とし方だ。

最後に、土方歳三（舘ひろし）VS犬童四郎助（北村一輝）の立ち合いである。函館戦争後に捕らえられた土方にとって、まだ幕末は終わっていない。この立ち合いは、30年越しの旧幕府軍VS新政府軍の代理戦争でもある。犬童は、「榎本武揚は、今や子爵だ」と、かつての土方の共闘者の名前を出す。だが、降伏して後に新政府の要人となった榎本よりも、最後まで武士としての矜持を貫いた土方を、犬童は恐れている。と同時に、心の底では認めている。元々、同じ武士として。その思いを断ち切るため、犬童は土方を処刑せず、服従させることにこだわったのだ。

勝負がついたとき、犬童は、「やれ、最後の侍」と介錯を促す。すっかり悪人となっていた犬童だが、死ぬときぐらいは武士に戻って死にたかったのではないか。だからこそ、明治の世になっても侍であり続ける土方に、とどめを刺してほしかったのではないか。

前半のラッコ鍋、都丹庵士（杉本哲太）一味との戦い、谷垣とインカラマッ（高橋メアリージュン）の恋。後半の網走監獄突入からの熱い熱い戦い、そしてウイルク（井浦新）との邂逅……。本作は、原作前半部の見どころが、事前の想像をはるかに超えるクオリティで再現されていた。そしていよいよ次作では、杉元・谷垣・鯉登・月島らの樺太道中が始まると思われる。スチェンカは観られるのか!? 谷垣は「時は来た。それだけだ」（棒読み）を言うのか⁉ そして、岩息舞治を演じるのは誰なのか。筆者的には壮年時の千葉真一のイメージなのだが、それはもうかなわない……。まだ本シリーズに登場していない、日本を代表するアクション俳優兼柔術家がいるのだが、彼ならどうだろうか。顔の濃さも、共通していると思うのだが。

すでに原作で結末まで知っているというのに、これだけ続きが待ち遠しいシリーズも珍しい。WOWOW、映画、どちらでも構わない。とにかく一刻も早く、続きを制作していただきたい。もす!!（文＝ハシマトシヒロ）