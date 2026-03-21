塾講師が提唱する「春休みの勉強法」。前日までの準備でライバルと差をつける
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塾講師ヒラが「【新学期即死】春休み前日までにコレやらないと100%落ちこぼれます。」を公開した。春休みの勉強で成果を出すためには、春休みが始まる前日までの「準備」こそが重要であるとし、新学期に向けて成績を爆発的に上げるための具体的な3つのステップを解説した。
動画の冒頭でヒラ氏は、「春休みに入ったら本気で勉強して巻き返そう」という考えに対し、「その時点で『負け確定』です」と指摘する。学校がない春休みには約84時間もの自由時間が生まれるが、人間は自由すぎると何をしていいか分からず、結果的にスマホに逃げてしまう生き物だという。「何をしようか」と考える時点で脳のリソースを無駄遣いしているため、事前に「何を、いつ、どれだけやるか」をガチガチに固めておくことが不可欠だと語った。
そのための準備として、「完全包囲」「断捨離と割り算」「長時間勉強モード」という3つの手順を紹介。まず「完全包囲」では、模試や実力テストを最低3回分解き、間違えた問題に該当する単元を、手持ちの問題集の目次から探し出して赤ペンで「〇」をつける。これにより、自身の本当の弱点と伸びしろを可視化できる。
次に「断捨離と割り算」では、あれもこれもと詰め込まず、薄い問題集1冊や既存の問題集の限定ページなど、やる範囲を物理的に絞り込む。そして、やるべき総量を春休みの日数で割り、「1日25個」「1日2ページ」といった1日単位の明確なノルマを算出する。
最後に「長時間勉強モード」として、春休みに入る前の休日に、図書館や自習室など「周りの目があってサボれない場所」へスマホを持たずに身一つで飛び込み、長時間勉強の予行演習を行うことを推奨した。一度経験しておくことで心理的ハードルが劇的に下がり、春休み初日から余裕を持ってロケットスタートを切れるという。
「意志に頼らず仕組みで勝つ」と語るように、事前に迷わない状態を作り上げることが継続の秘訣だ。この準備を実践し、ロボットのように淡々と課題をこなす仕組みを構築できれば、新学期には劇的な成績アップが期待できるだろう。
動画の冒頭でヒラ氏は、「春休みに入ったら本気で勉強して巻き返そう」という考えに対し、「その時点で『負け確定』です」と指摘する。学校がない春休みには約84時間もの自由時間が生まれるが、人間は自由すぎると何をしていいか分からず、結果的にスマホに逃げてしまう生き物だという。「何をしようか」と考える時点で脳のリソースを無駄遣いしているため、事前に「何を、いつ、どれだけやるか」をガチガチに固めておくことが不可欠だと語った。
そのための準備として、「完全包囲」「断捨離と割り算」「長時間勉強モード」という3つの手順を紹介。まず「完全包囲」では、模試や実力テストを最低3回分解き、間違えた問題に該当する単元を、手持ちの問題集の目次から探し出して赤ペンで「〇」をつける。これにより、自身の本当の弱点と伸びしろを可視化できる。
次に「断捨離と割り算」では、あれもこれもと詰め込まず、薄い問題集1冊や既存の問題集の限定ページなど、やる範囲を物理的に絞り込む。そして、やるべき総量を春休みの日数で割り、「1日25個」「1日2ページ」といった1日単位の明確なノルマを算出する。
最後に「長時間勉強モード」として、春休みに入る前の休日に、図書館や自習室など「周りの目があってサボれない場所」へスマホを持たずに身一つで飛び込み、長時間勉強の予行演習を行うことを推奨した。一度経験しておくことで心理的ハードルが劇的に下がり、春休み初日から余裕を持ってロケットスタートを切れるという。
「意志に頼らず仕組みで勝つ」と語るように、事前に迷わない状態を作り上げることが継続の秘訣だ。この準備を実践し、ロボットのように淡々と課題をこなす仕組みを構築できれば、新学期には劇的な成績アップが期待できるだろう。
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