愛娘が、治療法のない難病「レット症候群」だと告げられたあの日。お祓いや民間療法にすがらざるを得ないほど、逃げ場のない絶望の淵にいた父・谷岡哲次さん。辿り着いたのは、ただ祈ることではなく「研究費の5億円を集める」というあまりに大きな決断でした。想像を超えた親の愛が、ひとりの父親を、そして家族を、途方もない挑戦へと駆り立てました。

【写真】病気が判明した2歳頃から18歳になった現在まで。難病と闘う娘との記録（全13枚）

「お祓い」にまですがった、逃げ場のない絶望

生まれたばかりの紗帆さん

── 娘の紗帆さんに異変を感じたのは、生後半年を過ぎたころだったそうですね。

谷岡さん：ハイハイで呼んでも来なくなり、おすわりをしても転がってしまう。手を口に入れる動作や歯ぎしりも気になりました。1歳半健診ではできないことばかりで、病院へ行っても「小脳の働きが悪いのかも」と濁されるだけ。「リハビリをすればよくなるかもしれない」と一生懸命、訓練しましたが、変わらないばかりか、いろいろなことが徐々にできなくなっていきました。

── 「レット症候群」と診断がつくまでの2年間、あらゆる治療を試されたそうですね。

谷岡さん：ネットで「手を口に入れる」「歯ぎしりをする」と気になる症状を必死に検索しました。レット症候群の子を持つお母さんのブログを見つけたときは、まったく同じ症状で「紗帆もそうじゃないかな」と頭をよぎりました。でも通っていた大学病院で「断定するのはまだ早い」と言われて。そこからリハビリ、民間療法、東洋医学…藁をもすがる思いでお祓いにも行きましたし、針治療のために夫婦交代で毎週東京まで通いました。でも、何をしても娘の症状は変わりませんでした。このころは、「レット症候群なのかもしれない」と思いながら、答えがわからない不安を抱えていましたね。

「5億円」という数字が、父を突き動かした

待望の女の子誕生を家族で喜んだ

── 2歳で九州の専門医を訪ね、「レット症候群」と確定診断を受けます。

谷岡さん：絶望よりも「これでようやく病気に向き合える」という感覚でした。先生からレット症候群の研究はまだ基礎段階で、膨大な研究費がかかること、アメリカでは患者団体が5億円もの研究費を個人寄付で集め、研究を支援していることを聞いたんです。「祈っても治らないが、5億集めれば研究は進む」。そのあまりに明確な回答が、僕を突き動かしました。

── その帰り道の新幹線で、NPO設立を決めたのですね。

谷岡さん：はい。「準備が整ってから」なんて言っていたら、娘の時間は終わってしまう。生物学の基礎知識や知見のリスクを知る必要もありましたが、見切り発車でも研究者を支援する患者団体を作りたかった。翌日には行政書士に連絡して「NPO法人レット症候群支援機構」を立ち上げる手続きを始めました。妻には事後報告に近い形でしたが、彼女は戸惑っていましたね。

「世間の目」抵抗を押し切った、父の決断

まだ異常に気づいていないとき

── 奥さまとの間に温度差はなかったのでしょうか。

谷岡さん：ありました。僕は「広報としてメディアに露出しなければ、寄付は集まらない」と確信していましたが、妻は娘を世間の目にさらすことに抵抗があった。「まだ身近に伝えられていない人もいるのに、なぜこんなことを」と揉めたこともあります。

── それでも足を止めなかったのはなぜですか。

谷岡さん：人の目を気にしていたら、娘の未来は1ミリも変わらないからです。周りに何を言われても、研究費が集まらなければ治療法は見つからない。結局、僕が強引に進める姿にあきらめてついてきてくれた形ですが、新聞やテレビを見た近所の子どもたちが手紙やトトロの折り紙を届けてくれる姿を見て、妻の心も少しずつ変わっていきました。

── 現在、紗帆さんは18歳。谷岡さんの活動もあり、日本でも治験が始まっています。

谷岡さん：運動機能は失われても、娘の笑顔は健在です。あのとき、新幹線で「見切り発車」をした自分を後悔していません。絶望を嘆く暇があるなら、仕組みを変えるために動き続ける。それが、僕が見つけた父親としての責任です。

…

治療法がないと言われたとき、あなたなら「運命を受け入れる」道を選びますか、それとも「仕組みを変える」戦いに挑みますか。

お祓いにすがるほどの絶望を経て、あえて「5億円を集める」というあまりに高い壁に挑むために、家族を巻き込み走り出した谷岡さん。その「見切り発車」は、もはや独りよがりな暴走などではなく、絶望の底で彼が唯一見つけ出した「父としての正解」でした。

わが子のために、嫌われることを厭わず決断を下せるか。谷岡さんの生き方に触れて、あなたが思う「本当の強さ」は何ですか。

取材・文：林優子 写真提供：谷岡哲次