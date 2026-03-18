深川麻衣×千賀健永『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』 メインビジュアル解禁
深川麻衣が主演を務め、千賀健永が恋人役で共演するドラマ『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』（テレビ東京系／毎週金曜深24時52分）のメインビジュアルが解禁された。
【写真】将来について悩まされる主人公・進藤綾香役を演じる深川麻衣
本作は、圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめ直す、ありそうでなかった“新感覚の旅ドラマ”。シーズン1では「夫婦」、シーズン2では「家族」をテーマに描かれてきたが、今回のテーマは「結婚」。結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代。とある壁にぶつかった1組の恋人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す“週末旅”へと向かう。
付き合って5年が経つ恋人との結婚を考え始めたころ、あることがきっかけで将来について悩まされる主人公・進藤綾香役を深川が、綾香の恋人で、保険会社に勤める小野隆役を千賀健永が演じる。
この度、春を彷彿とさせるピンクを基調とした、旅情たっぷりなメインビジュアルが解禁。テーマは「これでいいのかしら」。「結婚」について考えるための「週末旅」へと向かった綾香と隆が、一面に広がる美しい景色を背景に神妙な面持ちで映し出されており、自分たちの内面と向き合い関係性を編み直していく、物語の展開を予感させる仕上がりとなった。
さらに、オープニングテーマに、SNS 総再生回数2億回超えで、幅広い年代に絶大な人気を誇るシンガーソングライター・のんぴーの「さよならサボテン」が決定。春風漂う旋律に、一筋縄ではいかない恋愛の心情を歌った歌詞が融合し、この春、将来に悩む綾香と隆の週末旅を彩る。
ドラマ25『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』は、テレビ東京系にて4月3日より毎週金曜深24時52分放送。
※のんぴーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■のんぴー
この度、オープニングテーマに「さよならサボテン」が決まったこと、本当に嬉し
く思います！ 恋も旅も新しい出会いや別れ、過去を手放し前に進む瞬間もあると思い
ます。そんな想いと新しい一歩の気持ちを曲に込めました！ ドラマと一緒に、この歌が皆様の心にそっと寄り添えたら嬉しいです！
是非、物語と共にお楽しみください！ 人間パワースポットのんぴーでした！
【写真】将来について悩まされる主人公・進藤綾香役を演じる深川麻衣
本作は、圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめ直す、ありそうでなかった“新感覚の旅ドラマ”。シーズン1では「夫婦」、シーズン2では「家族」をテーマに描かれてきたが、今回のテーマは「結婚」。結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代。とある壁にぶつかった1組の恋人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す“週末旅”へと向かう。
この度、春を彷彿とさせるピンクを基調とした、旅情たっぷりなメインビジュアルが解禁。テーマは「これでいいのかしら」。「結婚」について考えるための「週末旅」へと向かった綾香と隆が、一面に広がる美しい景色を背景に神妙な面持ちで映し出されており、自分たちの内面と向き合い関係性を編み直していく、物語の展開を予感させる仕上がりとなった。
さらに、オープニングテーマに、SNS 総再生回数2億回超えで、幅広い年代に絶大な人気を誇るシンガーソングライター・のんぴーの「さよならサボテン」が決定。春風漂う旋律に、一筋縄ではいかない恋愛の心情を歌った歌詞が融合し、この春、将来に悩む綾香と隆の週末旅を彩る。
ドラマ25『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』は、テレビ東京系にて4月3日より毎週金曜深24時52分放送。
※のんぴーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■のんぴー
この度、オープニングテーマに「さよならサボテン」が決まったこと、本当に嬉し
く思います！ 恋も旅も新しい出会いや別れ、過去を手放し前に進む瞬間もあると思い
ます。そんな想いと新しい一歩の気持ちを曲に込めました！ ドラマと一緒に、この歌が皆様の心にそっと寄り添えたら嬉しいです！
是非、物語と共にお楽しみください！ 人間パワースポットのんぴーでした！