まさしくひとり舞台だ。KADOKAWAサクラナイツの岡田紗佳（連盟）が3月17日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。アガリ9回の猛攻で、9万7300点の大トップを成し遂げた。

【映像】他を圧倒した岡田紗佳、ダメ押しの親跳満シーン

序盤は小さなアガリが続いた。当試合は起家から岡田、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）の並びで開局。岡田は親番の東1局、タンヤオのみの1500点をアガった。テンパイ流局後の東1局2本場では中・赤の2900点（＋600点、供託3000点）を獲得。東2局では中のみの1000点を加点した。東3局1本場では、醍醐が満貫・8000点（＋300点、供託1000点）をツモ。トップ目の岡田は1100点差まで迫られたが、南場の親番、怒涛の攻撃が始まった。

まず南1局1本場では、リーチ・赤の3900点（＋300点、供託1000点）を奪取。南1局2本場、南1局3本場はテンパイで繋いだ。南1局4本場では、ポンテンからタンヤオ・赤・ドラの5800点（＋1200点、供託1000点）を完成。南1局5本場のリーチは不発だったものの、南1局6本場では7巡目のリーチからリーチ・ツモ・タンヤオ・平和・赤・裏ドラの親跳満・1万8000点（＋1800点、供託1000点）を成就させた。南1局7本場ではドラの發を鳴き、發・ドラ3の満貫・1万2000点（＋2100点）をゲット。持ち点を9万7700点まで増やした。

南1局10本場では、醍醐に3900点（＋3000点、供託1000点）を放銃。南3局では石井に満貫・8000点を振り込んだが、オーラスでは、その石井からリーチ・赤・ドラ2・裏ドラ3の1万2000点（供託1000点）を奪い、自ら試合を締めた。

勝利インタビューでは、リポーターが「個人賞（最高スコア）も見えるほどの大きなトップになったかと思うのですが」と質問。岡田は「ずっと狙ってましたよ」と発言。「ちょうど前回、渋川さんが個人賞を狙えそうな立ち位置で。帰ってきた時にずっと『10万4700点』と言っていたんですよ。それが脳にこびりつきまして」としつつ、「元チームメイトの壁は高かったですね」と、現状の最高スコア1位であるEX風林火山・内川幸太郎（連盟）を称えた。

10本場まで継続した南1局の消化時間は、なんと76分だった。岡田は「正直、私は短く感じました」と笑顔。「でも結構、本場積んだのに思ったより点数が伸びなかったんですよ、最初。最近の試合でも、私1人で6本積んで。毎回リーチを打っててテンパイ料しかもらえなかった半荘があったので、またかと思っていたんですけど、後半にアガれましたね。よかったです」と語った。

ファンには「サクラナイツは厳しいポイント状況で、一応、私が2勝分くらい取ったので。残り6連勝すれば、（レギュラーシーズンを）通過する可能性はあるかなと思います」とコメント。「最後までしっかり狙えるものは全て狙って、頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします」とサクラブレードを掲げた。

【第2試合結果】

1着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）9万7300点／＋117.3

2着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）1万4700点／▲5.3

3着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）4900点／▲35.1

4着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）−1万6900点／▲76.9

【3月17日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋885.2（114/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋762.8（114/120）

3位 BEAST X ＋563.4（114/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋64.9（114/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲5.9（114/120）

6位 TEAM雷電 ▲202.8（116/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲272.8（118/120）

8位 U-NEXT Pirates ▲547.6（116/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲605.0（114/120）

10位 EARTH JETS ▲642.2（118/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

