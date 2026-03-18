『踊る大捜査線 N.E.W.』9.18公開 “2人の青島”が共鳴する最新ビジュアル解禁
「踊る」シリーズの最新作『踊る大捜査線 N.E.W.（エヌ・イー・ダブリュー）』の公開日が9月18日に決定。最新ビジュアルが公開された。
【写真】大迫力！ 青島（織田裕二）が新宿の街を疾走！
1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズ。
脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官、織田裕二演じる主人公・青島俊作、柳葉敏郎演じる本庁のキャリア組の室井慎次を始めとして数多くの魅力的なキャラクターが登場し、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、真摯に事件に向かっていく。正しいことをするために走り続ける青島刑事と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながらリアルな描写で描き、人気を博した。
また、2024年に公開された映画2部作で描かれた“最後”の室井の姿は、多くのファンに衝撃を与え、感動の涙で包みこんだ。常に自分の信念に従い、市民のために現場で奔走する、正義感にあふれる男・青島。「NEXT． EVOLUTION． WORLD．」が示す通り、室井から託された想いとともに、青島俊作の新たな物語がここから始まる。
この度公開された最新ビジュアルは、1997年と2026年、29年の時を超えて、2人の青島が共鳴する激熱なビジュアル。おなじみのトレードマークである“青島コート”に身を包んだ現在の青島からは、長年の刑事生活が刻んだ、風格と貫禄が漂っている。
しかし、どんな事件にも、守り続けてきた信念と直感で食らいつく強い目の輝きは、若き日の青島と少しも変わらない。『踊る大捜査線』シリーズの数々のポスターを彩ってきた、「赤」と「白」を基調としたデザインが、最新作のビジュアルを鮮烈に彩る。
映画『踊る大捜査線 N.E.W.』は、9月18日より全国公開。
【写真】大迫力！ 青島（織田裕二）が新宿の街を疾走！
1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズ。
脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官、織田裕二演じる主人公・青島俊作、柳葉敏郎演じる本庁のキャリア組の室井慎次を始めとして数多くの魅力的なキャラクターが登場し、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、真摯に事件に向かっていく。正しいことをするために走り続ける青島刑事と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながらリアルな描写で描き、人気を博した。
この度公開された最新ビジュアルは、1997年と2026年、29年の時を超えて、2人の青島が共鳴する激熱なビジュアル。おなじみのトレードマークである“青島コート”に身を包んだ現在の青島からは、長年の刑事生活が刻んだ、風格と貫禄が漂っている。
しかし、どんな事件にも、守り続けてきた信念と直感で食らいつく強い目の輝きは、若き日の青島と少しも変わらない。『踊る大捜査線』シリーズの数々のポスターを彩ってきた、「赤」と「白」を基調としたデザインが、最新作のビジュアルを鮮烈に彩る。
映画『踊る大捜査線 N.E.W.』は、9月18日より全国公開。