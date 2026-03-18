アーセナルvsレバークーゼン スタメン発表
[3.17 欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦](エミレーツ スタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 19 レアンドロ・トロサール
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
GK 79 K. Ranson
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
FW 29 カイ・ハバーツ
監督
ミケル・アルテタ
[レバークーゼン]
先発
GK 28 ヤニス・ブラスビヒ
DF 4 ジャレル・クアンサー
DF 8 ロベルト・アンドリヒ
DF 12 エドモン・タプソバ
MF 11 マルタン・テリエ
MF 19 エルネスト・ポク
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 24 アレイクス・ガルシア
MF 25 エセキエル・パラシオス
MF 30 イブラヒム・マザ
FW 35 クリスティアン・コファネ
控え
GK 18 ヨナス・オムリン
GK 36 ニクラス・ロム
DF 15 ティム・オーマン
DF 16 アクセル・タペ
MF 6 エキ・フェルナンデス
MF 7 ヨナス・ホフマン
MF 10 マリク・ティルマン
MF 42 M. Culbreath
FW 14 パトリック・シック
監督
カスパー・ヒュルマンド
※29:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 19 レアンドロ・トロサール
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
GK 79 K. Ranson
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
FW 29 カイ・ハバーツ
監督
ミケル・アルテタ
[レバークーゼン]
先発
GK 28 ヤニス・ブラスビヒ
DF 4 ジャレル・クアンサー
DF 8 ロベルト・アンドリヒ
DF 12 エドモン・タプソバ
MF 11 マルタン・テリエ
MF 19 エルネスト・ポク
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 24 アレイクス・ガルシア
MF 25 エセキエル・パラシオス
MF 30 イブラヒム・マザ
FW 35 クリスティアン・コファネ
控え
GK 18 ヨナス・オムリン
GK 36 ニクラス・ロム
DF 15 ティム・オーマン
DF 16 アクセル・タペ
MF 6 エキ・フェルナンデス
MF 7 ヨナス・ホフマン
MF 10 マリク・ティルマン
MF 42 M. Culbreath
FW 14 パトリック・シック
監督
カスパー・ヒュルマンド
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります