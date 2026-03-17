「オープン戦、日本ハム５−５ＤｅＮＡ」（１７日、エスコンフィールド）

日本ハム先発の金村尚真投手は５回７安打４失点と結果を残せず。初回にヒュンメルの右越え２ランで先制を許すと、１点リードの四回にも京田の適時二塁打など３連打で２点を奪われた。

試合後、新庄剛志監督は「金村くんには、ちょっとファームの方に行ってもらって」と、右腕を２軍で調整させることを明かした。「走り込みをしてもらって。真っすぐでファウルがほしいですね。いい時の金村くんは真っすぐでファウルをとって、いいポジションからフォークで三振と内野ゴロを打たせるピッチャーなので。もう一回鍛え上げてもらって。一番は真っすぐのキレ。スピードガンじゃなくて、キレとメリハリ」と注文をつけた。

昨季は開幕投手を務めた金村は「真っすぐの出力だったり、そういったのがまだ上がってきていない」と自己分析。「なかなかいい結果が出ていない。課題はすごくたくさんある。もっとよりいいフォームでシーズンを迎えられるように頑張っていきたい」と向上を期した。