「じんわり幸せを感じています。守られているし、結婚してよかった」──かつて、結婚生活について、そう報道陣に明かしていたタレントの国生さゆり（59）。だが、元夫との婚姻生活は長くは続かず、1年7カ月でピリオドを打った。

【写真を見る】逮捕された元夫の甲田英司容疑者（52）、かつて夫婦で浴衣姿やおしゃれなハットでイベントに登壇していた

あれから13年──。2026年3月、国生の元夫・甲田英司容疑者（52）ら3人が詐欺容疑で警視庁に逮捕されていたことがわかった。全国紙記者が語る。

「警視庁丸の内署は甲田英司容疑者、森野徹容疑者ら3人は共謀して、30代の男性から偽の5000万円の札束を使って『ポケモンカード』3枚を騙し取った容疑で3月13日までに逮捕しました。

被害を受けた男性は2024年6月、都内のホテルで森野容疑者と売買契約を交わして取引しましたが、紙袋に入れられた札束の表と裏のみが本物の1万円札だったことに気づき、警察に通報したそうです。森野容疑者は黙秘し、甲田容疑者は容疑を否認しています」

1985年、「おニャン子クラブ」のメンバーとしてデビューした国生は、翌年には『バレンタイン・キッス』でソロデビュー。同曲は30万枚のヒットとなり、バレンタインシーズンの定番曲となっている。

2000年には中学時代の初恋の相手だった地元・鹿児島在住の一般男性と結婚も、2003年に離婚。その後に出会ったのが7歳年下の甲田容疑者だった。

2009年に2人の交際が発覚し、同年末には甲田容疑者が公開プロポーズするなど、ワイドショーをにぎわせた。甲田容疑者について、スポーツ紙記者が語る。

「甲田氏は幼少期に両親が離婚し、親戚のもとを転々として19歳でカキ氷屋台を始め1000万円を稼いで起業したそうです。結婚を前提に交際をスタートさせた2人は3年後の2012年のバレンタインデーに結婚。

国生さんの左手薬指には巨大ダイヤの婚約指輪が輝き、『愛の大きさ』と、笑みをこぼしていました。当時45歳だった国生さんは子どもについても『もちろん、がんばりたい』と前向きな意欲をみせていましたが……」

しかし、わずか半年後に離婚危機が取り沙汰される。

「2012年9月に国生さんと甲田氏の別居が発覚し、離婚危機と一部メディアが報じました。国生さんはイベントの場で『（離婚は）100％ない』と、離婚を否定。甲田氏から『国生という人は家事も自分のことも一生懸命になる。そうなると疲れるでしょ？』と、言われて『もともと週末婚だった』ことを説明。翌月から同居することも明かしていました」（同前）

詰めかけた報道陣に夫婦円満をアピールしていた国生だったが、2013年9月に甲田容疑者と離婚。テレビ局関係者が語る。

「国生さんは離婚直後に出演したレギュラー番組で、『私事ではございますが、9月9日に離婚届を提出いたしました』と、自らの言葉で報告。

慰謝料はなく、理由については『すれ違いの生活が続いているうちに、心もすれ違っていました。私は朝型、彼は夜型ですれ違って、2人で何度も話し合った結果です』『今後幸せになりたいし、泥沼になるのも嫌』と、明かしていました」

ブログで元夫の甲田容疑者には「感謝の言葉しかみつかりません」と、綴った国生。元夫は今回の詐欺容疑以外にも、2015年に高級車を故意に傷つけて損害保険金をだまし取ったとして逮捕されている。

国生は現在、タレント活動のかたわら、小説家として作品が電子コミック化されるなど、才能を開花させている。

元夫の逮捕に沈黙を続ける国生は何を思うのか。