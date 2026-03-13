タレント国生さゆりの元夫・甲田英司容疑者（52）が詐欺の疑いで逮捕された。ポケモンカード3枚に対し、約5000万円の支払いを約束しながら110万円しか支払わずにカードをだまし取ったとして、甲田容疑者のほか、森野徹容疑者（38）ら3人が逮捕された。 甲田容疑者の初逮捕は1999年。盗んだ乗用車に偽造ナンバープレートを付けて計数十台を密売していたとして、窃盗と有印私文書偽造などの疑いでグル}