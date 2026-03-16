3度目のオスカーに輝いたショーン・ペンが授賞式に現れなかった理由
『ミスティック・リバー』（2003）と『ミルク』（2008）でアカデミー賞主演男優賞に輝いた名優ショーン・ペンが、日本時間3月16日に開催された第98回アカデミー賞授賞式で、自身3度目となるオスカーを獲得した。しかし、授賞式には姿を見せなかった。
【フォト特集】＜第98回アカデミー賞＞豪華セレブがレッドカーペットに登場！
本年度の作品賞にも輝いたポール・トーマス・アンダーソン監督の『ワン・バトル・アフター・アナザー』で、異常な執着心を持つ変態軍人“ロックジョー”を怪演し、助演男優賞を受賞したショーン。だが、会場に彼の姿はなく、プレゼンターを務めたキーラン・カルキンが代理で受け取り、「ショーン・ペンは今夜ここに来られなかったか、あるいは来たくなかったようです」と述べた。
The New York Timesによると、ショーンは授賞式の数日前にウクライナへ渡航するためヨーロッパへ出発していたという。彼は2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降、同国と大統領ウォロディミル・ゼレンスキーへの支持を表明。同年11月にキーウを訪問した際には、自身のオスカー像の一部をゼレンスキー大統領に手渡し、「勝利したら、マリブに持ってきてほしい」と語っていた。
『ワン・バトル・アフター・アナザー』での演技により、主要な映画賞の数々にノミネートされていたショーンは、1月に開催されたゴールデン・グローブ賞には出席したものの、その後の英国アカデミー賞やアクター賞（旧SAG賞）は欠席している。
なお本年度のアカデミー賞助演男優賞は混戦を呈し、ショーンのほか、『ワン・バトル・アフター・アナザー』で共演したベニチオ・デル・トロ、『フランケンシュタイン』のジェイコブ・エロルディ、『罪人たち』のデルロイ・リンドー、『センチメンタル・バリュー』のステラン・スカルスガルドがノミネートされていた。
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『ワン・バトル・アフター・アナザー』での演技により、主要な映画賞の数々にノミネートされていたショーンは、1月に開催されたゴールデン・グローブ賞には出席したものの、その後の英国アカデミー賞やアクター賞（旧SAG賞）は欠席している。
なお本年度のアカデミー賞助演男優賞は混戦を呈し、ショーンのほか、『ワン・バトル・アフター・アナザー』で共演したベニチオ・デル・トロ、『フランケンシュタイン』のジェイコブ・エロルディ、『罪人たち』のデルロイ・リンドー、『センチメンタル・バリュー』のステラン・スカルスガルドがノミネートされていた。