乃木坂46・筒井あやめ、ボブヘア解禁後初の『B.L.T.』グラビア！ライブで語った「愛」の真意に迫る

待望のボブヘア初グラビアで、あやめんが愛おしすぎる！ 乃木坂46・筒井あやめが3月27日(金)発売「B.L.T.5月号」表紙＆巻頭に登場！

筒井あやめが“愛”をテーマに登場 幸せがあふれる巻頭グラビア

東京ニュース通信社は、女性アイドルや女優、声優のハイクオリティーなグラビアとロングインタビューを掲載するエンタメ誌「B.L.T.2026年5月号」を3月27日（金）に発売する。

今回のテーマは「愛」。これは、乃木坂46のニューアルバム『My respect』発売記念ライブで、筒井あやめが語ったグループへの深い愛情や、感情としての「愛の偉大さ」に着想を得たものだ。

撮影の舞台は、海外風の邸宅。大量のイチゴを前に見せる無邪気な笑顔や、柔らかな自然光が差し込むキッチンでのピンクドレス姿など、多幸感あふれるカットを多数収録している。

注目すべきは、昨年12月のカット以降、初となるグラビア撮影だ。今回は合計4パターンのヘアアレンジを披露。ボブヘアにアップデートされた、今までにない新鮮なビジュアルを楽しめる。

インタビューでは、ライブでファンに伝えた「愛の偉大さ」という言葉の真意についても深く掘り下げている。

「B.L.T.2026年5月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎

3月27日発売『B.L.T.2026年5月号』について

今号の表紙・巻頭を飾るのは、乃木坂46の4期生・筒井あやめ。乃木坂46は4月8日（水）に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のリリースを控えており、筒井が同誌のソロ表紙を務めるのは約1年半ぶり、3度目となる。

また、誌面には同じく4期生の弓木奈於が登場するほか、6期生連載には森平麗心が抜擢。グループの次世代を担うメンバーたちが顔を揃える一冊だ。