演歌歌手の梅谷心愛（こころ＝１８）が１６日、都内の結婚式場のチャペルで「３ｒｄ Ｓｉｎｇｌｅ『星空のルビー』新曲発表会」を行った。

くすみグレーの着物姿でバージンロードに登場し、ファンにあいさつしながら歩いた。「こんなにすてきな会場で、ソワソワしています」と楽しげで、「まさかあのドアから登場すると思わなかったでしょ。隣寂しかったんですけど」と笑わせた。

イベントでは「追憶の夏」、「博多ごころ」で圧巻の歌唱を披露。照明を落とした教会で、「Ｔｈｅ Ｒｏｓｅ」と「見上げてごらん夜の星を」をしっとりと歌い上げた。最後は「星空のルビー」で華やかに締めくくった。

イベントを終え、「星空の下で歌えているような気持ちになった。みなさんもこの世界観ですごく楽しんでくださっていて、幸せいっぱいです」とうなずいた。バージンロードは「歩き方を一瞬忘れるような緊張感があった。１人で歩くものだっけ？と、一瞬よぎったんですけど、歌とともに歩く気持ちで歩かせていただきました」と笑った。

着物は「和のイメージはしっかりと残しつつ、歌謡曲も歌えるような着物」だという。「最近の流行に乗った髪形にもしていただいた」と笑顔だった。

今後は「梅谷心愛３周年記念コンサート〜青春〜」（７月１６日、浅草公会堂）が控えており、「たくさんの方に来ていただきたい」と気合。今年の漢字は「働」で、「ひたすら働きます。１８歳なので体力もついている。働ける分だけ働きたいです」と勢いよく誓った。